Никола Йокич: «Мюррэй после травмы стал чуть медленнее, но лучше читает игру»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о том, как повлияла на разыгрывающего Джамала Мюррэя травма колена, из-за которой он пропустил предыдущий сезон.

«Перед началом сезона я сказал Джамалу, что первые пару месяцев он не будет блистать, что у него будут проблемы на площадке. Но сейчас он на том уровне, который я ожидал увидеть. Он очень хороший игрок, но сейчас стал еще и опытнее, мудрее. Мюррэй после травмы стал чуть медленнее, но лучше читает игру.

Он очень хорош по ходу всего розыгрыша плей-офф», – заявил Йокич.

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1 комментарий

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pachem xenon
читать на бегу вообще сложно )
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