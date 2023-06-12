Центровой «Денвера» рассказал о том, как повлияла на разыгрывающего травма колена, из-за которой он пропустил предыдущий сезон.

«Перед началом сезона я сказал Джамалу, что первые пару месяцев он не будет блистать, что у него будут проблемы на площадке. Но сейчас он на том уровне, который я ожидал увидеть. Он очень хороший игрок, но сейчас стал еще и опытнее, мудрее. Мюррэй после травмы стал чуть медленнее, но лучше читает игру.

Он очень хорош по ходу всего розыгрыша плей-офф», – заявил Йокич.

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