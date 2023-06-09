«Это помогло перезагрузиться». Джефф Грин устроил командный ужин перед 3-й игрой с «Майами»

Форвард « » устроил командный ужин в своем доме на юге в преддверии третьего матча против «Хит» (2-1).

«У него классный дом», – сказал после победы в 3-й игре.

«Мы были просто рады побыть вместе. В этом нет ничего особенного», – поделился Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Главный тренер Майкл Мэлоун отметил, что «это помогло перезагрузиться и снять напряжение».

«Посидели в хорошей атмосфере все вместе, забыв о последней игре, зная, что мы здесь как команда, как семья, пытаемся достигнуть чего-то большего», – сказал разыгрывающий .

Хотя Деандре Джордану не понравилось: «Это было ужасно. Немного расстроен, что вообще пошел» (смеется).

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