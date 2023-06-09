«Это помогло перезагрузиться». Джефф Грин устроил командный ужин перед 3-й игрой с «Майами»

Теги Денвер Майами НБА Джефф Грин Деандре Джордан НБА плей-офф Майкл Мэлоун Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин устроил командный ужин в своем доме на юге Майами в преддверии третьего матча против «Хит» (2-1).

«У него классный дом», – сказал Никола Йокич после победы в 3-й игре.

«Мы были просто рады побыть вместе. В этом нет ничего особенного», – поделился Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Главный тренер Майкл Мэлоун отметил, что «это помогло перезагрузиться и снять напряжение».

«Посидели в хорошей атмосфере все вместе, забыв о последней игре, зная, что мы здесь как команда, как семья, пытаемся достигнуть чего-то большего», – сказал разыгрывающий Джамал Мюррэй.

Хотя Деандре Джордану не понравилось: «Это было ужасно. Немного расстроен, что вообще пошел» (смеется).

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3 комментария

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Tim Timson
это Вам не днюха Криса Пола)
+4
-1
+3
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Александр Спирин
*«У него классный бассейн», – сказал Никола Йокич
+1
-1
0
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помада Терезы
Ответ Александр Спирин
*«У него классный бассейн», – сказал Никола Йокич
«Жаль нет лошадей» - добавил с грустью в голосе
0
0
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