Джамал Мюррэй – лучший в истории НБА по приросту эффективности в плей-офф

Разыгрывающий « » демонстрирует невероятный прирост показателей эффективности в постсезоне.

Журналист The Athletic Джон Холлинджер отмечает прогресс баскетболиста в плей-офф.

«Его процент задействования с 24,6 в регулярке вырос до 27,6 в постсезоне; даже в этом году, когда у «Денвера» есть весь необходимый арсенал в нападении, он вырос с 26,1 до 28,6 в плей-офф.

Но в случае с Мюррэем все гораздо глубже. Буквально каждая категория статистических показателей стала лучше в плей-офф: броски, передачи, подборы, фолы на себе, броски с линии (90,8% за карьеру в плей-офф!)», – пишет Холлинджер.

Журналист привел список игроков, показатели эффективности которых в плей-офф значительно растут в сравении с регуляркой (минимум 40 матчей, не менее 30 минут в среднем за игру, PER выше 20). Холлинджер использовал PER собственного изобретения – он суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности.

Самый большой прирост PER в плей-офф в сравнении с регуляркой:

1. Джамал Мюррэй: 16,4 – 22,3. Разница – 5,9

2. : 17,8 – 21,4. Разница – 3,6

3. : 23,6 – 25,7. Разница – 2,1

4. Гас Уильямс: 18,5 – 20,4. Разница – 1,9

5. : 19,1 – 20,5. Разница – 1,4

6. Дирк Новицки: 22,4 – 23,8. Разница – 1,4

7. Никола Йокич: 27,7 – 29,1. Разница – 1,4

8. Трэйси МакГрэйди: 22,1 – 23,4. Разница – 1,3

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