Джамал Мюррэй – лучший в истории НБА по приросту эффективности в плей-офф

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Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй демонстрирует невероятный прирост показателей эффективности в постсезоне.

Журналист The Athletic Джон Холлинджер отмечает прогресс баскетболиста в плей-офф.

«Его процент задействования с 24,6 в регулярке вырос до 27,6 в постсезоне; даже в этом году, когда у «Денвера» есть весь необходимый арсенал в нападении, он вырос с 26,1 до 28,6 в плей-офф.

Но в случае с Мюррэем все гораздо глубже. Буквально каждая категория статистических показателей стала лучше в плей-офф: броски, передачи, подборы, фолы на себе, броски с линии (90,8% за карьеру в плей-офф!)», – пишет Холлинджер.

Журналист привел список игроков, показатели эффективности которых в плей-офф значительно растут в сравении с регуляркой (минимум 40 матчей, не менее 30 минут в среднем за игру, PER выше 20). Холлинджер использовал PER собственного изобретения – он суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности.

Самый большой прирост PER в плей-офф в сравнении с регуляркой:

1. Джамал Мюррэй: 16,4 – 22,3. Разница – 5,9

2. Бэрон Дэвис: 17,8 – 21,4. Разница – 3,6

3. Хаким Оладжувон: 23,6 – 25,7. Разница – 2,1

4. Гас Уильямс: 18,5 – 20,4. Разница – 1,9

5. Шон Кемп: 19,1 – 20,5. Разница – 1,4

6. Дирк Новицки: 22,4 – 23,8. Разница – 1,4

7. Никола Йокич: 27,7 – 29,1. Разница – 1,4

8. Трэйси МакГрэйди: 22,1 – 23,4. Разница – 1,3

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6 комментариев

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За Валенсию с 1999
Всегда в него верил
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4fn2mj88g7
Мюрея очень уважаю! Но все же, надо понимать, что есть люди, играющие одинаково хорошо и в сезоне, и в плей-офф.. несколько человек из рейтинга это показывают! А так да - крутой мужик!
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Джонни-массажист
Шон Кемп, удивил приятно...👍👍👍
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Проведет пару хороших регулярок - перестанет быть лучшим в этом списке.
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ukrainec228
Лучший ! С детства за него топил ! Номер 27 в моей душе на всегда ! Возьмите чемпик сделаю татуху !
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