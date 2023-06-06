Яннис Адетокумбо: «Месси, Роналду и Бензема. Если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Милуоки Лионель Месси НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шутку заявил, что готов стать вратарем в команде, где будут играть легенды футбола Лионель Месси, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

«Сидел на диване и просматривал страницу рекомендаций. Месси, Роналду и Бензема. Если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать», – написал Яннис в соцсети.

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7 комментариев

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Zizu 5
Ответ Иван Меркушев
Темнокожий грек?)
про миграцию слышал?
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Oleg Olegov
Вратарем же вроде Дзюба записался, Бобровский на максималках
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Zizu 5
Ответ Назар Игорь
Тебе такую зарплату не дадут, хватит тебе и 40 млн.
так там еще и налоги половину сжирают)
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Zizu 5
Ответ Ann Tretiakova
а у тебе не такие же налоги?))
+- такие же, так я не говорю же что ниже или выше. в саудии у бензема зп будет 100 млн без налогов, поэтому он согласился перейти, и на это намекает янис
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