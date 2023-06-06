Яннис Адетокумбо: «Месси, Роналду и Бензема. Если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать»

Суперзвезда « » в шутку заявил, что готов стать вратарем в команде, где будут играть легенды футбола Лионель Месси, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

«Сидел на диване и просматривал страницу рекомендаций. Месси, Роналду и Бензема. Если вам нужен вратарь на следующий сезон, дайте мне знать», – написал Яннис в соцсети.

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