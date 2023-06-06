«Милуоки» официально объявил Эдриана Гриффина новым главным тренером

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» официально объявил о назначении Эдриана Гриффина на должность нового главного тренера команды.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Бакс» выбирали между Гриффином и ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном. Инсайдер также отмечает, что выбор руководства был одобрен главной звездой команды Яннисом Адетокумбо.

Для 48-летнего специалиста это будет первый опыт работы главным тренером.

Завершив 13-летнюю спортивную карьеру в 2008 году, Гриффин присоединился к «Бакс» в качестве ассистента главного тренера. После этого он поработал в тренерских штабах «Чикаго» (2010-15), «Орландо» (2015–16), «Оклахомы» (2016–18) и «Торонто» (2018-23). В 2019-м Гриффин стал чемпионом НБА в качестве ассистента «Рэпторс».

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6 комментариев

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sdds sdsd
Ответ serhio_ramos_
А Док Риверс куда?
В Автодор
+7
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serhio_ramos_
А Док Риверс куда?
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Tihonon
Ответ serhio_ramos_
А Док Риверс куда?
На рыбалку
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saner-s88
Ответ sdds sdsd
В Автодор
месяца два я думаю продержится
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