Никола Йокич о Новаке Джоковиче: «Мастер своего дела и, вероятно, один из величайших теннисистов в истории»

Теги Денвер Новак Джокович НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В воскресенье знаменитый сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир «Ролан Гаррос», завоевав 23-й «Большой шлем» и став единоличным рекордсменом.

Центровой «Денвера» Никола Йокич поздравил соотечественника с достижением.

«Да, я видел. Сколько у него уже? 23? Хватит уже! Я шучу. 

Серьезно, у меня уже нет слов, что описать его. Все уже сказано о нем. Он мастер своего дела и, вероятно, один из величайших теннисистов в истории», – сказал Йокич.

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1 комментарий

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JuVero
не один из, а ВЕЛИЧАЙШИЙ!
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