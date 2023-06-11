Никола Йокич о Новаке Джоковиче: «Мастер своего дела и, вероятно, один из величайших теннисистов в истории»

В воскресенье знаменитый сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир «Ролан Гаррос», завоевав 23-й «Большой шлем» и став единоличным рекордсменом.

Центровой «Денвера» поздравил соотечественника с достижением.

«Да, я видел. Сколько у него уже? 23? Хватит уже! Я шучу.

Серьезно, у меня уже нет слов, что описать его. Все уже сказано о нем. Он мастер своего дела и, вероятно, один из величайших теннисистов в истории», – сказал Йокич.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от кубка! ⏳🏆 Йокич и Гордон внезапно махнулись ролями

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер