Бобби Джексон войдет в тренерский штаб Ника Нерса в «Филадельфии»
Бывший игрок НБА Бобби Джексон (50 лет) присоединится к штабу нового главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Последние два сезона Джексон провел в качестве главного тренера «Стоктон Кингз» в G-лиге. До этого он три сезона был ассистентом главного тренера в «Сакраменто».
Джексон выступал в НБА с 1997 по 2009 год на позиции разыгрывающего. В 2003 году он был признан лучшим запасным игроком лиги.
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