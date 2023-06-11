Бобби Джексон войдет в тренерский штаб Ника Нерса в «Филадельфии»

Теги Бобби Джексон Филадельфия НБА Ник Нерс Баскетбол

Бывший игрок НБА Бобби Джексон (50 лет) присоединится к штабу нового главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Последние два сезона Джексон провел в качестве главного тренера «Стоктон Кингз» в G-лиге. До этого он три сезона был ассистентом главного тренера в «Сакраменто».

Джексон выступал в НБА с 1997 по 2009 год на позиции разыгрывающего. В 2003 году он был признан лучшим запасным игроком лиги.

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