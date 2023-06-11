Даниэль Хэкетт и Милош Теодосич подрались с болельщиками «Милана»

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По окончании 2-го матча финальной серии чемпионата Италии произошла потасовка между игроками «Виртуса» и болельщиками «Милана».

«Милан» выиграл второй домашний матч со счетом 79:76 и увеличил преимущество в серии – 2-0.

Когда проигравшая команда покидала площадку, зрители начали выкрикивать оскорбления в адрес гостей. Один из болельщиков толкнул Милоша Теодосича.

Даниэль Хэкетт бросился защищать партнера по команде и толкнул болельщика. Игрокам и сотрудникам «Виртуса» пришлось оттаскивать Хэкетта от трибуны.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Хэкетт молодец, во всех командах за партнеров горой стоял.
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