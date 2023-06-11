Даниэль Хэкетт и Милош Теодосич подрались с болельщиками «Милана»
По окончании 2-го матча финальной серии чемпионата Италии произошла потасовка между игроками «Виртуса» и болельщиками «Милана».
«Милан» выиграл второй домашний матч со счетом 79:76 и увеличил преимущество в серии – 2-0.
Когда проигравшая команда покидала площадку, зрители начали выкрикивать оскорбления в адрес гостей. Один из болельщиков толкнул Милоша Теодосича.
Даниэль Хэкетт бросился защищать партнера по команде и толкнул болельщика. Игрокам и сотрудникам «Виртуса» пришлось оттаскивать Хэкетта от трибуны.
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