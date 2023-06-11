Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» примет «Виртус» во 2-м матче финала

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В воскресенье, 11 июня, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» примет «Виртус».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Второй матч

«Милан» ведет в серии – 1-0

EA7 Эмпорио Армани Милан – Виртус
Дата проведения
11 июня, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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