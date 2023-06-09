Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» встретится с «Виртусом» в 1-м матче финала

В пятницу, 9 июня, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» встретится с «Виртусом».

Чемпионат Италии

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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