Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» встретится с «Виртусом» в 1-м матче финала
В пятницу, 9 июня, в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» встретится с «Виртусом».
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 9 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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