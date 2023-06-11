Максим Барашков: «Первая игра и первые очки за сборную России — это навсегда»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Беларуси МБА Максим Барашков Баскетбол

Форвард сборной России Максим Барашков после победы над Беларусью в товарищеском матче (83:78) поделился впечатлениями о дебюте и первых очках за национальную команду.

«Первая игра и первые очки за сборную России — это навсегда. Очень рад был выйти на паркет. Ждал момента, когда тренер даст сигнал идти на замену. Конечно, я уже был внутри сборной на предыдущих сборах, знал систему. В плане комбинаций и взаимодействий не было чего-то нового. Старался принести максимальную пользу, показать себя с лучшей стороны.

Первые очки набрал, наверное, не совсем в своем стиле. Я до этого промахнулся с трехочковой дуги. Поэтому, когда во второй раз получил мяч и увидел, что на меня бежит соперник, решил сделать удар и бросить флоутер со средней дистанции. После броска казалось, что время шло вечность. Но после попадания уже почувствовал уверенность и рад итоговой», — сказал 24-летний игрок МБА.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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