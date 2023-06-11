Андрей Кириленко о молодых россиянах, выступающих в NCAA и Европе: «Как только нас допустят до международных турниров, увидим их в сборной»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Матч ТВ» рассказал о выступающих в США и Европе молодых игроках, которые в будущем помогут сборной России.

— Зоран Лукич говорил, что вы находитесь на связи с российскими баскетболистами, выступающими в NCAA и Европе. Какова вероятность, что мы можем увидеть их в сборной России?

— Как только нас допустят до международных турниров, мы увидим их в сборной. Несомненно, эти ребята также являются нашим будущим. Помимо ребят из NCAA есть большая диаспора в испанской лиге: в «Реале» сейчас на всех радарах, там же в юношеской команде играет . Макар Воронин отлично проявил себя в молодежной Евролиге за «Барселону», как и из системы «Басконии».

Очень здорово, что целая когорта ребят выступает на таком уровне. У них как раз есть возможность получать международный опыт. Поэтому, когда мы выйдем с этого «карантина», эти ребята помогут нам в том числе.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном