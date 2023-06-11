Зоран Лукич о втором матче против Беларуси: «Сегодня увидели высокую самоотдачу»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич похвалил команду на высокую самоотдачу во втором товарищеском матче против Беларуси (83:78) и отметил, что игроки прибыли на сбор в разных кондициях.

«В сегодняшней игре мы увидели высокую самоотдачу. К сожалению, не всегда контролировали ход матча, слишком легко разбазаривали преимущество, что можно связать с невысокой зрительской явкой и другими моментами. Надо работать, делать шаги вперед. Но я доволен командной работой, которую игроки сделали, фактически находясь в отпуске. В отдельных эпизодах даже удалось разглядеть почерк, присущий моим командам, хотя у нас было всего 15 дней подготовки. Но сколько есть, столько есть.

На следующие сборы планирую привлечь еще два‑три игрока, которые подходят команде по возрасту, это для меня самое главное. Столько же 18–19‑летних ребят уже получили возможность с нами потренироваться в этот раз, а один даже вышел на площадку. Насчет остального — посмотрим, в первую очередь надо дождаться подтверждения следующих товарищеских игр.

Тяжело было собрать ребят после напряженного финиша Единой лиги ВТБ?

Да. Они пришли в разной форме, с разной степенью готовности, но не хочу жаловаться. Главное — найти правильную дозировку тренировочного процесса. В конце июля, если получится провести следующие сборы, все будут в одинаковых кондициях», – сказал Лукич в интервью «Матч ТВ».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека