Защитник «Майами» заявил, что продолжает верить в ролевых игроков команды после неудачного первого матча финала с « » (93:104, 0-1).

, и в сумме реализовали 2 из 23 в первой встрече.

«Мое послание для них? Да, мне есть что сказать. Я продолжу пасовать вам. Вам надо продолжать бросать, когда у вас появится такая возможность. Мы проиграли первый матч не из-за вас. Оставайтесь агрессивными, бросайте по кольцу. Потому что благодаря вам мы выигрывали до этого. Ничего не изменилось.

Я на вашей стороне, Бэм на вашей стороне, тренер Споэльстра, Пэт Райли, мы все с вами. Я верю в вас. Продолжайте делать свою работу», – заявил Батлер.

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