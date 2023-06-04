Джимми Батлер о неудачной игре ролевиков в 1-м матче: «Я верю в вас. Продолжайте делать свою работу»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Данкан Робинсон Макс Струс Калеб Мартин Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер заявил, что продолжает верить в ролевых игроков команды после неудачного первого матча финала с «Денвером» (93:104, 0-1).

Макс Струс, Калеб Мартин и Данкан Робинсон в сумме реализовали 2 из 23 в первой встрече.

«Мое послание для них? Да, мне есть что сказать. Я продолжу пасовать вам. Вам надо продолжать бросать, когда у вас появится такая возможность. Мы проиграли первый матч не из-за вас. Оставайтесь агрессивными, бросайте по кольцу. Потому что благодаря вам мы выигрывали до этого. Ничего не изменилось.

Я на вашей стороне, Бэм на вашей стороне, тренер Споэльстра, Пэт Райли, мы все с вами. Я верю в вас. Продолжайте делать свою работу», – заявил Батлер.

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1 комментарий

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Starki92
Очень правильные слова от Джимбо.
Настоящий вожак 🐺
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