Десмонд Бэйн поздравил Дарко Раяковича с назначением на должность главного тренера «Торонто»

Защитник «Мемфиса» отреагировал на новость о заключении соглашения между « » и новым главным тренером Дарко Раяковичем.

Раякович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».

44-летний тренер с 2020 года был ассистентом главного тренера « ».

«Однозначно заслуживает этого!!!» – написал Бэйн в социальной сети.

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