Десмонд Бэйн поздравил Дарко Раяковича с назначением на должность главного тренера «Торонто»

Теги Мемфис Торонто НБА Десмонд Бэйн Дарко Раякович Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн отреагировал на новость о заключении соглашения между «Торонто» и новым главным тренером Дарко Раяковичем.

Раякович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».

44-летний тренер с 2020 года был ассистентом главного тренера «Мемфиса».

«Однозначно заслуживает этого!!!» – написал Бэйн в социальной сети.

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