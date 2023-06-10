Дарко Раджакович – новый главный тренер «Торонто»

Теги Торонто НБА Ник Нерс Дарко Раджакович Баскетбол

Сербский специалист Дарко Раджакович станет новым главным тренером «Торонто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

44-летний тренер с 2020 года был ассистентом главного тренера «Мемфиса». До этого он работал в тренерских штабах «Оклахомы» (2014–2019) и «Финикса» (2019–2020).

Раджакович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».

В число основных претендентов на должность в «Торонто» также входили Кенни Эткинсон («Голден Стэйт») и Чарльз Ли («Милуоки»).

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2 комментария

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vaslover
Ответ mamama
первый главный европейский тренер в нба? у Кокошкова вроде есть американское гражданство
Кокошков всё-таки родился в Сербии и первые тренерские шаги делал в ОКК Белград и Партизан (в качестве тренера юношеской команды). Так что с уверенностью можно сказать что он первый европейский тренер в НБА. Другое дело, он как и Раджакович много лет провел в системе американского баскетбола, похоже только при таком алгоритме можно попасть европейскому тренеру в НБА.
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mamama
первый главный европейский тренер в нба? у Кокошкова вроде есть американское гражданство
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