Дарко Раджакович – новый главный тренер «Торонто»
Сербский специалист Дарко Раджакович станет новым главным тренером «Торонто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
44-летний тренер с 2020 года был ассистентом главного тренера «Мемфиса». До этого он работал в тренерских штабах «Оклахомы» (2014–2019) и «Финикса» (2019–2020).
Раджакович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».
В число основных претендентов на должность в «Торонто» также входили Кенни Эткинсон («Голден Стэйт») и Чарльз Ли («Милуоки»).
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