Александар Везенков избежал серьезной травмы, но может пропустить 3-й матч финала с «Пао»

Теги травмы Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Лидер «Олимпиакоса» Александар Везенков не доиграл второй матч финальной серии чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (65:67, 1-1) из-за травмы голеностопного сустава.

Форварда унесли с площадки во время третьей четверти встречи.

По итогам обследования у MVP прошедшего сезона Евролиги не выявлено серьезной травмы. При этом Везенков рискует пропустить следующую встречу решающей серии.

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