Александар Везенков избежал серьезной травмы, но может пропустить 3-й матч финала с «Пао»

Лидер « » не доиграл второй матч финальной серии чемпионата Греции против « » (65:67, 1-1) из-за травмы голеностопного сустава.

Форварда унесли с площадки во время третьей четверти встречи.

По итогам обследования у MVP прошедшего сезона Евролиги не выявлено серьезной травмы. При этом Везенков рискует пропустить следующую встречу решающей серии.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!