Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» встретится с «Панатинаикосом»
В воскресенье,11 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» встретится с «Панатинаикосом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 11 июня, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками
Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов
Комментарии