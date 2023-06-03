Владелец «Пистонс» Том Горс: «Монти Уильямс способен добиваться побед и развивать команду»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Том Горс Баскетбол

Владелец «Пистонс» Том Горс подтвердил, что клуб договорился о контракте с тренером Монти Уильямсом.

«Провели некоторое время в компании Монти, после чего стало окончательно понятно, что он нашел уникальный баланс между достижением побед на самом высоком уровне и в то же время умением выстраивать в команде культуру роста, развития и вдохновения.

У меня огромные ожидания. Это большая победа для «Детройта», – считает Горс.

Уильямс согласовал с «Детройтом» шестилетний контракт на сумму 78,5 миллиона долларов.

Это крупнейший тренерский контракт в истории НБА.

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