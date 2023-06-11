Андрей Кириленко: «В нынешней ситуации очень тяжело находить соперников для сборной»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко сборная Беларуси Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился, что в данный момент крайне тяжело находить соперников для проведения товарищеских матчей.

В данный момент национальная команда проводит сбор в Новогорске. Сегодня Россия встретится с Беларусью в рамках второго товарищеского матча.

– На этот сбор обсуждались ли какие‑то другие соперники кроме Беларуси?

– Конечно, обсуждались, но в нынешней ситуации очень тяжело находить соперников. К тому же, сейчас очень большой пул сборных готовится к чемпионату мира. Мы бы тоже хотели там быть, собственно говоря (смеется). Начинали очень неплохо с результатом 3-0. Думаю, что нынешняя сборная России квалифицировалась бы на чемпионат мира и могла бы неплохо там выступить. К сожалению, на данный момент – это мечты.

– В обозримом будущем могут появиться новые соперники? Возможно, сборная Китая?

– Несомненно, могут, но тот же Китай участвует в чемпионате мира. Так или иначе почти все сборные ангажированы к подготовке к этому турниру. Понятно, что нарушать ее никто не хочет. Если договоримся с кем‑то из соперников, то сразу же объявим о таком матче, – сказал Кириленко «Матч ТВ».

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9 комментариев

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кандид
Есть выход: сборной России по баскетболу нужно проводить спарринги со сборными России по футболу и по хоккею. Я слышал у тех тоже проблемы с поиском соперников.
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Андрей Андреев
Просто подземный геостратег всех переиграл.
+25
-2
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Amico Megobari ®
Ответ Андрей Андреев
Просто подземный геостратег всех переиграл.
наверное что то случилось
+7
-1
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Dolard
Ничего и не тяжело. Когда поймёшь, что соперник только один.
+5
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Мистер Блин
один клоун просчитался, всем остальным суждено теперь ныть по тому или иному поводу.
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Мистер Блин
Ответ Андрей Андреев
Просто подземный геостратег всех переиграл.
мне коммент про деда, который круто вляпался забанили тот дня назад. на спортсе жечточайшая цензура наступила. максимум решётки разрешают вставлять)))
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