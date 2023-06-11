Андрей Кириленко: «В нынешней ситуации очень тяжело находить соперников для сборной»
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился, что в данный момент крайне тяжело находить соперников для проведения товарищеских матчей.
В данный момент национальная команда проводит сбор в Новогорске. Сегодня Россия встретится с Беларусью в рамках второго товарищеского матча.
– На этот сбор обсуждались ли какие‑то другие соперники кроме Беларуси?
– Конечно, обсуждались, но в нынешней ситуации очень тяжело находить соперников. К тому же, сейчас очень большой пул сборных готовится к чемпионату мира. Мы бы тоже хотели там быть, собственно говоря (смеется). Начинали очень неплохо с результатом 3-0. Думаю, что нынешняя сборная России квалифицировалась бы на чемпионат мира и могла бы неплохо там выступить. К сожалению, на данный момент – это мечты.
– В обозримом будущем могут появиться новые соперники? Возможно, сборная Китая?
– Несомненно, могут, но тот же Китай участвует в чемпионате мира. Так или иначе почти все сборные ангажированы к подготовке к этому турниру. Понятно, что нарушать ее никто не хочет. Если договоримся с кем‑то из соперников, то сразу же объявим о таком матче, – сказал Кириленко «Матч ТВ».
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