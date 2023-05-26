Андрей Кириленко: «У российских баскетболистов сейчас есть большая нехватка международного опыта»
Президент РФБ Андрей Кириленко оценил, как сказывается на российских баскетболистах отстранение от международных соревнований.
«Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими.
С другой стороны, может быть, такая международная изоляция, которая есть сейчас, поможет нашим ребятам лучше раскрыться, почувствовать уверенность. И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя», – сказал Кириленко.
1 марта 2022 года ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.
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Им плевать.
Как и в баскетболе. Как и в хоккеи, если брать еще Канаду.
Они не для опыта выходят на ЧМ или ОИ. Выводя туда не самый сильный состав. Им также плевать. Внутренняя система намного важнее.
Будут сильные лиги(футбол, хоккей, баскет) внутри страны, будет конкуренция. А значит популярность. И не нужны для этого другие страны, чтобы стать лучше.