Андрей Кириленко: «У российских баскетболистов сейчас есть большая нехватка международного опыта»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил, как сказывается на российских баскетболистах отстранение от международных соревнований.

«Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими.

С другой стороны, может быть, такая международная изоляция, которая есть сейчас, поможет нашим ребятам лучше раскрыться, почувствовать уверенность. И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя», – сказал Кириленко.

1 марта 2022 года ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

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