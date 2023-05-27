Андрей Кириленко о переходе в Азиатскую конфедерацию баскетбола: «Я бы рассмотрел. Лучше играть, чем не играть»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что готов рассмотреть переход организации в Азиатскую конфедерацию баскетбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию баскетбола? Пока нет, но никто не знает. Может быть, да. Я бы рассмотрел такой переход. Хотя бы в каком-то временном формате.

Лучше играть, чем не играть. На сегодня не вижу ситуации, при которой мы быстро возвращаемся в европейский баскетбол», – сказал Кириленко.

В марте 2022 года отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Позже было объявлено о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира-2023 и предквалификационном турнире к Олимпийским играм-2024.

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