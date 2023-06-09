Андрей Кириленко о назначении Тихоненко генменеджером сборной: «Это великолепная кандидатура»

Теги Валерий Тихоненко сборная России РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал назначение Валерия Тихоненко на должность генерального менеджера сборной России.

«Валерий Тихоненко является одним из самых заслуженных игроков в истории отечественного баскетбола. Он обладает удивительным опытом, так как играл и в советские времена, и в российские, и в Испании. Будучи более 10 лет генеральным менеджером «Астаны», отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр. Это великолепная кандидатура, чтобы находить общий язык с игроками национальной команды и представлять Россию в игровом поле, когда наша сборная сможет вернуться в международную баскетбольную семью.

Лично я знаю Валерия Алексеевича как порядочного, честного и надежного человека. И очень рад, что он будет работать в нашем коллективе. С нетерпением жду, когда Тихоненко сможет приступить к своей новой работе», – заявил Кириленко.

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