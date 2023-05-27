Андрей Кириленко: «На данный момент участие россиян в Олимпийских играх невозможно»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что в текущей ситуации участие российских спортсменов в Олимпийских играх невозможно.

«Должно быть четкое решение – да или нет. А сейчас это безвыходная ситуация. Игровые виды спорта уже точно без нас, многое решается в индивидуальных. Конечно, хочется, чтобы спортсмены участвовали в Олимпийских играх и других стартах, но на данный момент это невозможно. Не работают визовые механизмы, будут постоянные провокации, несомненно.

Если брать какие-то юношеские соревнования, то я не уверен, что родители сейчас отпустят своего ребенка куда-то в Европу. Пока не будет какого-то разрешения, нужно участвовать в соревнованиях на Востоке, там, где нас хотят видеть. А не там, где для нас закрыты дороги», – сказал Кириленко.

Международный олимпийский комитет в марте 2023 года рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Исполнительный комитет Олимпийского комитета России считает недопустимым подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам РФ.

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