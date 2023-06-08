Паоло Банкеро – о Йокиче: «Он просто не усложняет игру»

Теги Денвер Майами Орландо НБА НБА плей-офф Никола Йокич Паоло Банкеро Баскетбол

Лучший новичок сезона-2022/23 Паоло БанкероОрландо») рассказал, что выносит для себя из игры 2-кратного MVP Николы Йокича.

«Когда я наблюдаю за ним, он просто не усложняет игру. И это то, чему мне приходится учиться сейчас. Меньше на самом деле больше, понимаете? Нужно упросить свою игру. А Йокич делает баскетбол легким для всех остальных», – сказал Банкеро.

Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами в 3-й игре с «Хит».

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3 комментария

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711M
это как раз и есть самое сложное)
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+8
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vy-sta-kre
Лучше меньше, да лучше!
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0
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