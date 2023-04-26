Паоло Банкеро – новичок года в НБА

Теги Орландо НБА Юта Оклахома-Сити Паоло Банкеро Уокер Кесслер Джейлен Уильямс Баскетбол

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро выиграл приз «Лучший новичок» сезона-22/23. Официальный сайт лиги сообщает, что игрок получил в голосовании 98 первых мест из 100 и легко обошел Джейлена Уильямса («Оклахома») и Уокера Кесслера («Юта»).

Банкеро был выбран под 1-м номером на драфте-2022. Он был лучшим среди новичков по результативности (20,0 очка за матч) и шестым новичком за последние 50 лет, который набирал по меньшей мере 20 очков, 6 подборов (6,9) и 3 передачи (3,7) за матч.

Банкеро признавался лучшим новичком 4 месяца подряд.

Банкеро – третий игрок «Орландо», получивший эту награду (после Шакила О’Нила и Майка Миллера).

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3 комментария

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jonnysilverhand01
Заслуженно, поздравляю
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Лиллард унижатель!
Ответ Rumata22
Меня всегда веселят наркоманы, которые живут в своей реальности...2 голоса за ПЕРВОЕ место Кесслера - это сильно)))) Хотя может его мама и папа могут голосовать, тогда всё понятно 🤷🏻‍♂️ других адекватных вариантов нет.
Кесслер полезен на площадке, делает Юту лучше. Банкеро же мусорный скорер без броска, с EFG 46,5%, хуже EFG в истории этой награды был только у Майкла Картера-Уильямса
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