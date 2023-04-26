Паоло Банкеро – новичок года в НБА

Форвард «Орландо» выиграл приз «Лучший новичок» сезона-22/23. Официальный сайт лиги сообщает, что игрок получил в голосовании 98 первых мест из 100 и легко обошел («Оклахома») и («Юта»).

Банкеро был выбран под 1-м номером на драфте-2022. Он был лучшим среди новичков по результативности (20,0 очка за матч) и шестым новичком за последние 50 лет, который набирал по меньшей мере 20 очков, 6 подборов (6,9) и 3 передачи (3,7) за матч.

Банкеро признавался лучшим новичком 4 месяца подряд.

Банкеро – третий игрок « », получивший эту награду (после Шакила О’Нила и Майка Миллера).