Паоло Банкеро: «Если «Орландо» достанется Вембаньяма, мы станем серьезной проблемой для НБА»

Теги Орландо НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Паоло Банкеро Баскетбол

Центровой «Орландо» Паоло Банкеро помечтал о том, что французский «большой» Виктор Вембаньяма станет игроком флоридцев по итогам драфта.

«Если «Орландо» достанется Вембаньяма, это выведет команду на новый уровень.

Все говорят о его росте и умениях, о том, как он двигается. Его движения с учетом габаритов – это что-то невозможное. Любой команде сильно повезет, если он окажется у них, но если Виктора получит «Мэджик», то мы станем серьезной проблемой в этой лиге», – заявил Банкеро.

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5 комментариев

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Alex Vieri
Интересно, а были ли вообще случаи в современную эпоху лотереи, чтобы одна команда два года подряд получала первый пик драфта? Это кажется очень маловероятно...Я скорее поставлю, на то, что Вембаньяма в Даллас к Дончичу поедет, чем в Орландо к Банкеро.
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36_i_8
Банкнро - центровой? Как то неожиданно
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36_i_8
Ответ Alex Vieri
Интересно, а были ли вообще случаи в современную эпоху лотереи, чтобы одна команда два года подряд получала первый пик драфта? Это кажется очень маловероятно...Я скорее поставлю, на то, что Вембаньяма в Даллас к Дончичу поедет, чем в Орландо к Банкеро.
Кливленд - 2013 Беннет, 2014 Уигинс.
А потом еще с одним первым пиком в Миннесоте играли - Таунс
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Anttii
Ответ Alex Vieri
Интересно, а были ли вообще случаи в современную эпоху лотереи, чтобы одна команда два года подряд получала первый пик драфта? Это кажется очень маловероятно...Я скорее поставлю, на то, что Вембаньяма в Даллас к Дончичу поедет, чем в Орландо к Банкеро.
Беннет, Ирвинг, Уиггинс.
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Fronda
Ответ Alex Vieri
Интересно, а были ли вообще случаи в современную эпоху лотереи, чтобы одна команда два года подряд получала первый пик драфта? Это кажется очень маловероятно...Я скорее поставлю, на то, что Вембаньяма в Даллас к Дончичу поедет, чем в Орландо к Банкеро.
Орландо 2 раза подряд и получило. Сначала первым номером взяли Шакила. Потом 1-й номер обменяли на 3-й и взяли Анферни Хардуэя.
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