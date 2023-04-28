Паоло Банкеро: «Если «Орландо» достанется Вембаньяма, мы станем серьезной проблемой для НБА»

Центровой « » помечтал о том, что французский «большой» станет игроком флоридцев по итогам драфта.

«Если «Орландо» достанется Вембаньяма, это выведет команду на новый уровень.

Все говорят о его росте и умениях, о том, как он двигается. Его движения с учетом габаритов – это что-то невозможное. Любой команде сильно повезет, если он окажется у них, но если Виктора получит «Мэджик», то мы станем серьезной проблемой в этой лиге», – заявил Банкеро.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»