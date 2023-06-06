«Лейкерс» не заинтересованы в приобретении Кайри Ирвинга этим летом

Теги Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Лейкерс» не заинтересованы в приобретении разыгрывающего Кайри ИрвингаДаллас»).

Об этом сообщает обозреватель команды Йован Буха.

«Лейкерс», тем временем, заявили в понедельник, что они не заинтересованы в приобретении Ирвинга этим летом, по словам нескольких источников в команде, которые не имеют права публично высказываться по этому вопросу», – пишет журналист.

Этим летом Ирвинг становится свободным агентом. Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.

Инсайдер Марк Стейн отметил, что защитник и сам не заинтересован в переезде в Лос-Анджелес.

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5 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Как игрок Кайри очень хорош - дядюшка Дрю не даст соврать, - а вот как путешественник по плоской Земле может зайти в параллельный мир - иди его потом оттуда доставай!
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TurboMen
Ну а кто тогда? Рассела не хотят оставлять, Янг что ли?
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armageddon123456
Ответ DevilBrO
Если щас шаман уломает Лябра в Даллас, то тот таак ногами упрётся что Лал ничё не останется как его менять на ролевиков и делать какой-то трехсторонний обмен с командой в перестройке
А Леброну конечно делать нечего, как срываться с ЛА где у него все на мази (ну кроме чемпионства в нынешнем году) в Даллас, где вся лига в таком разе будет наблюдать экранизацию басни Крылова "Лебедь, щука и рак"
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Xell
Ответ DevilBrO
Если щас шаман уломает Лябра в Даллас, то тот таак ногами упрётся что Лал ничё не останется как его менять на ролевиков и делать какой-то трехсторонний обмен с командой в перестройке
Лал его пошлют)Доработает контракт.
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