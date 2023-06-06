«Лейкерс» не заинтересованы в приобретении Кайри Ирвинга этим летом

« » не заинтересованы в приобретении разыгрывающего (« »).

Об этом сообщает обозреватель команды Йован Буха.

«Лейкерс», тем временем, заявили в понедельник, что они не заинтересованы в приобретении Ирвинга этим летом, по словам нескольких источников в команде, которые не имеют права публично высказываться по этому вопросу», – пишет журналист.

Этим летом Ирвинг становится свободным агентом. Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.

Инсайдер Марк Стейн отметил, что защитник и сам не заинтересован в переезде в Лос-Анджелес.

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