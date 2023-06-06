Дрэймонд Грин: «Мюррэй смазал бросок на победу, а Йокич даже плечами не пожал – он отбил ему «пять». Поэтому они в финале НБА»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста отметил лидерские качества центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Мяч был у Джамала Мюррэя в последнем владении встречи. И Джокер думал, что Джамал отдаст передачу, а не исполнит решающий бросок. Правильным решением, скорее всего, было бы отдать мяч Йокичу. Но Джамал часто попадал в подобных ситуациях, и решил вновь воспользоваться шансом.

Что мы увидим в большинстве случаев: игрок опустит голову, расстроится. Йокич дал ему «пять»: «Ай, почти попал!» – а не: «Надо было дать мяч мне». Джокер даже плечами не пожал. Поэтому они в финале НБА», – сказал Грин.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrucha1981
Я бы вмазал подумал Грин.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий