Уокер Кесслер, Киган Мюррэй и Джейлен Уильямс – в первой символической сборной новичков НБА

Теги Детройт Хьюстон Индиана Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити Паоло Банкеро Джабари Смит Джейден Айви Киган Мюррэй Беннедикт Матурин Джереми Сохан Джейлен Дюрен Тари Исон Уокер Кесслер Джейлен Уильямс Баскетбол

Стали известны составы первой и второй символических сборных лучших новичков НБА регулярного сезона-2022/23.

В первую команду вошли защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс, форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй, форвард «Орландо» Паоло Банкеро и центровой «Юты» Уокер Кесслер.

Вторую сборную составили защитник «Детройта» Джейден Айви, форвард «Хьюстона» Джабари Смит, форвард «Хьюстона» Тари Исон, форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и центровой «Детройта» Джейлен Дюрен.

Лучшим новичком сезона-22/23 ранее был признан Паоло Банкеро.

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8 комментариев

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Cikovani
Джабари Паркер Смит
+4
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+4
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mqh9pzrxgf
Ответ razval
Когда весь «балаган» возглавляют два всадника без головы , тяжело показать свои сильные стороны…
Может быть, посмотрим у удоки как проявит себя
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0
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mqh9pzrxgf
Шарпа вместо джабари
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Cikovani
Джабари Паркер Смит
Вообще странно нахождение джабари, по первому сезону он полнейший провал. А еще ныл мол заслуживает быть первым пиком
+1
0
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razval
Ответ mqh9pzrxgf
Вообще странно нахождение джабари, по первому сезону он полнейший провал. А еще ныл мол заслуживает быть первым пиком
Когда весь «балаган» возглавляют два всадника без головы , тяжело показать свои сильные стороны…
+2
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Ответ Cikovani
Джабари Паркер Смит
Впечатляющая сборная! 🔥 Я уверен, что эти игроки смогут достичь больших высот в своих карьерах. 💪
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razval
Ответ mqh9pzrxgf
Может быть, посмотрим у удоки как проявит себя
Посмотрим, кто с драфта придет…
Эх, влажные мечты о Викторе, не дают унывать ))))
Если все таки получится, то Шенгюна и Портера в расход, на любого ПГ(типа Конли) и тогда заживем )))))
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mqh9pzrxgf
Ответ razval
Посмотрим, кто с драфта придет… Эх, влажные мечты о Викторе, не дают унывать )))) Если все таки получится, то Шенгюна и Портера в расход, на любого ПГ(типа Конли) и тогда заживем )))))
Да там и на кайри можно махнуть их, и пиков дать немного, недалеко переезжать ему
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