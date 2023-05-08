Уокер Кесслер, Киган Мюррэй и Джейлен Уильямс – в первой символической сборной новичков НБА
Стали известны составы первой и второй символических сборных лучших новичков НБА регулярного сезона-2022/23.
В первую команду вошли защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс, форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй, форвард «Орландо» Паоло Банкеро и центровой «Юты» Уокер Кесслер.
Вторую сборную составили защитник «Детройта» Джейден Айви, форвард «Хьюстона» Джабари Смит, форвард «Хьюстона» Тари Исон, форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и центровой «Детройта» Джейлен Дюрен.
Лучшим новичком сезона-22/23 ранее был признан Паоло Банкеро.
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