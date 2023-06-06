Марио Чалмерс: «Леброн Джеймс – величайший игрок в истории, но не для меня»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Майами НБА Марио Чалмерс Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Марио Чалмерс пояснил свое недавнее заявление, что никто не боится Леброна Джеймса.

«Я не имел в виду, что игроки не боятся Леброна. Дело в том, что мы знаем о Броне все. Мы росли, наблюдая за Броном, он всегда был инфлюэнсером в социальных сетях, любая информация о нем всегда отображалась в СМИ.

Итак, когда ты знаешь, что он хороший парень, он ходячий трипл-дабл, ты не боишься его. Он не собирается отрывать тебе голову, как говорили о Джордане. О Джордане ходили такие истории: «Не разговаривай с Джорданом, потому что он откусит тебе голову и наберет против тебя 60 очков». О Леброне таких историй не было.

Я не критикую его. Многие говорят: «Ты его партнер по команде. Как ты можешь обливать его грязью?» Я не обливаю его грязью. Я думаю, что Леброн – величайший игрок в истории, но для меня он не величайший. Но это совсем другая тема. Это личная тема.

Дело не в том, что я до смерти не люблю Леброна. Я хочу, чтобы мой величайший игрок в истории всегда брал на себя решающий бросок. Джордан и Кобе всегда совершали последний бросок, Леброн же старается сыграть правильно. И в этом нет ничего плохого. Это просто личное мнение», – сказал Чалмерс.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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6 комментариев

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Гарун Алиев
Ответ Djoyin
- Но только в списке клатчеров Леброн почему-то тоже на первом месте в истории, - почесав репу, добавил Чалмерс и уставился в стену
Надо рассказать игрокам Бостона,Торонто,Индианы и Голден Стейт что они оказывается не боялись Леброна
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Джинобля
Рассказал бы кто-нибудь Чалмерсу про Пэкстона, про Керра...
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Stan WarHammer
Спросите тренера ГСВ, всегда ли Джордан брал на себя решающий бросок:)
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rigobersong
Величие Леброна в том, что рядом с ним Марио Чалмерсы становились отличными ролевиками с местом в старте, которым можно было доверить важные 3 очка, а без Леброна они становились фактически никем:)
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Djoyin
- Но только в списке клатчеров Леброн почему-то тоже на первом месте в истории, - почесав репу, добавил Чалмерс и уставился в стену
+8
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Сергей Соловьев
тряпло
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