Марио Чалмерс: «Леброн Джеймс – величайший игрок в истории, но не для меня»

Двукратный чемпион в составе « » пояснил свое недавнее заявление, что никто не боится .

«Я не имел в виду, что игроки не боятся Леброна. Дело в том, что мы знаем о Броне все. Мы росли, наблюдая за Броном, он всегда был инфлюэнсером в социальных сетях, любая информация о нем всегда отображалась в СМИ.

Итак, когда ты знаешь, что он хороший парень, он ходячий трипл-дабл, ты не боишься его. Он не собирается отрывать тебе голову, как говорили о Джордане. О Джордане ходили такие истории: «Не разговаривай с Джорданом, потому что он откусит тебе голову и наберет против тебя 60 очков». О Леброне таких историй не было.

Я не критикую его. Многие говорят: «Ты его партнер по команде. Как ты можешь обливать его грязью?» Я не обливаю его грязью. Я думаю, что Леброн – величайший игрок в истории, но для меня он не величайший. Но это совсем другая тема. Это личная тема.

Дело не в том, что я до смерти не люблю Леброна. Я хочу, чтобы мой величайший игрок в истории всегда брал на себя решающий бросок. Джордан и всегда совершали последний бросок, Леброн же старается сыграть правильно. И в этом нет ничего плохого. Это просто личное мнение», – сказал Чалмерс.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича