Джамал Мюррэй о сравнениях с Кобе Брайантом: «У нас одинаковая уверенность в себе»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй заявил, что согласен с теми, кто находит общее между ним и легендарным Кобе Брайантом.
«Я согласен. У нас одинаковая уверенность в себе и мы оба верим в работу, которую проделали.
Он вкладывался в дело и у него не было сомнений. Со мной то же самое. У нас похожие приоритеты», – заявил Мюррэй.
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