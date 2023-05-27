Разыгрывающий « » заявил, что согласен с теми, кто находит общее между ним и легендарным .

«Я согласен. У нас одинаковая уверенность в себе и мы оба верим в работу, которую проделали.

Он вкладывался в дело и у него не было сомнений. Со мной то же самое. У нас похожие приоритеты», – заявил Мюррэй.

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