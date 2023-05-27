Джамал Мюррэй о сравнениях с Кобе Брайантом: «У нас одинаковая уверенность в себе»

Теги Денвер Кобе Брайант НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй заявил, что согласен с теми, кто находит общее между ним и легендарным Кобе Брайантом.

«Я согласен. У нас одинаковая уверенность в себе и мы оба верим в работу, которую проделали.

Он вкладывался в дело и у него не было сомнений. Со мной то же самое. У нас похожие приоритеты», – заявил Мюррэй.

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ну сравнивать Мюррея с Коби это то ещё конечно))Один снайпер,второй был и в защите хорош и умел все.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий