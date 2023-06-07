Крис Пол – о сорванном переходе в «Лейкерс» в 2011-м: «Это было бы весело»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол очень сожалеет о том, что в 2011 году ему не удалось объединиться с Кобе Брайантом в «Лейкерс».
«Кобе – уникальный игрок. Мы были одинаково устроены. Он обладал невероятным талантом, но когда мы играли друг против друга, между нами каждый раз едва не вспыхивала драка, потому что у нас была одинаковая энергия.
Очень жаль, что нам не удалось поиграть в одной команде, особенно на том этапе моей карьеры. Я всегда знал, насколько хорош Кобе, даже в бросках после получения мяча, но у него не было возможности продемонстрировать это умение.
Если бы нам удалось поиграть в одной команде, думаю, это было бы весело», – сказал Пол.
В декабре 2011 года Пол едва не перешел из «Нового Орлеана» в «Лейкерс», однако обмен, как сообщалось, был заблокирован комиссионером лиги Дэвидом Стерном. Вместо этого через неделю Крис перешел в «Клипперс».
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