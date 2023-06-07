Крис Пол – о сорванном переходе в «Лейкерс» в 2011-м: «Это было бы весело»

Разыгрывающий « » очень сожалеет о том, что в 2011 году ему не удалось объединиться с в « ».

«Кобе – уникальный игрок. Мы были одинаково устроены. Он обладал невероятным талантом, но когда мы играли друг против друга, между нами каждый раз едва не вспыхивала драка, потому что у нас была одинаковая энергия.

Очень жаль, что нам не удалось поиграть в одной команде, особенно на том этапе моей карьеры. Я всегда знал, насколько хорош Кобе, даже в бросках после получения мяча, но у него не было возможности продемонстрировать это умение.

Если бы нам удалось поиграть в одной команде, думаю, это было бы весело», – сказал Пол.

В декабре 2011 года Пол едва не перешел из «Нового Орлеана» в «Лейкерс», однако обмен, как сообщалось, был заблокирован комиссионером лиги . Вместо этого через неделю Крис перешел в «Клипперс».

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