Крис Пол – о сорванном переходе в «Лейкерс» в 2011-м: «Это было бы весело»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Новый Орлеан Крис Пол Финикс НБА Дэвид Стерн Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол очень сожалеет о том, что в 2011 году ему не удалось объединиться с Кобе Брайантом в «Лейкерс».

«Кобе – уникальный игрок. Мы были одинаково устроены. Он обладал невероятным талантом, но когда мы играли друг против друга, между нами каждый раз едва не вспыхивала драка, потому что у нас была одинаковая энергия.

Очень жаль, что нам не удалось поиграть в одной команде, особенно на том этапе моей карьеры. Я всегда знал, насколько хорош Кобе, даже в бросках после получения мяча, но у него не было возможности продемонстрировать это умение.

Если бы нам удалось поиграть в одной команде, думаю, это было бы весело», – сказал Пол.

В декабре 2011 года Пол едва не перешел из «Нового Орлеана» в «Лейкерс», однако обмен, как сообщалось, был заблокирован комиссионером лиги Дэвидом Стерном. Вместо этого через неделю Крис перешел в «Клипперс».

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8 комментариев

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Лютик
Это одна из самых стремных историй в НБА. Даже мем был: по баскетбольным причинам.
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Mr.BadGuy
Один из главных вопросов на тему а что если? Что было бы если бы трейд не заблокировали и еще Ховард не сломался за полгода до трейда в ЛАЛ
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whoisme
Зато в 2009 и 2014 Лига была не против
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AEZAKMI228
Крис терпила зачем он сравнивает себя с альфой кобе непонятно
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-1
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