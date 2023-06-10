Болельщики фотографировались с братьями Николы Йокича

Теги Денвер Майами НБА болельщики НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Болельщики во время 4-го матча финальной серии между «Денвером» и «Майами» фотографировались на трибуне с братьями сербского центрового «Наггетс» Николы Йокича.

«Денвер» выиграл 4-й матч со счетом 108:95 (3-1) и находится в одной победе от чемпионского титула.

Йокич набрал 23 очка (8 из 19 с игры), сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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2 комментария

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За Валенсию с 1999
Спортсу давно надо создать тег "Братья Йокича"
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Артём Голобородько
Ответ За Валенсию с 1999
Спортсу давно надо создать тег "Братья Йокича"
А тег "Братья Янниса" уже есть? 😁
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