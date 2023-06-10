Болельщики фотографировались с братьями Николы Йокича

Болельщики во время 4-го матча финальной серии между «Денвером» и « » фотографировались на трибуне с братьями сербского центрового «Наггетс» .

«Денвер» выиграл 4-й матч со счетом 108:95 (3-1) и находится в одной победе от чемпионского титула.

Йокич набрал 23 очка (8 из 19 с игры), сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от кубка! ⏳🏆 Йокич и Гордон внезапно махнулись ролями