Кевин Лав о счете 1-3 в финальной серии: «Мы знаем, что все возможно»

Форвард « » после поражения от «Денвера» в 4-м матче (95:108, 1-3) напомнил, что однажды уже проигрывал с таким счетом в финальной серии.

«Мы знаем, что все возможно. Такое случалось и в финале конференции, и в финале лиги. Я уже бывал в такой ситуации.

Нужно просто выигрывать одно владением за другим. Забудьте о матче. Одно владение, одна четверть, одна половина. Нужно просто добиваться результата любой ценой», – сказал Лав.

В 2016 году Лав в составе « » выиграл финальную серию у «Голден Стэйт», отыгравшись после 1-3.

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