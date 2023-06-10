Кевин Лав о счете 1-3 в финальной серии: «Мы знаем, что все возможно»

Теги Кливленд Денвер Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав после поражения от «Денвера» в 4-м матче (95:108, 1-3) напомнил, что однажды уже проигрывал с таким счетом в финальной серии.

«Мы знаем, что все возможно. Такое случалось и в финале конференции, и в финале лиги. Я уже бывал в такой ситуации.

Нужно просто выигрывать одно владением за другим. Забудьте о матче. Одно владение, одна четверть, одна половина. Нужно просто добиваться результата любой ценой», – сказал Лав.

В 2016 году Лав в составе «Кливленда» выиграл финальную серию у «Голден Стэйт», отыгравшись после 1-3.

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1 комментарий

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Swhat
Маями молодцы. Но видно и подустали уже и Денвер очень хорош.
Если не судьи или травмы.
Счёт будет 4-1
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