Кевин Лав о счете 1-3 в финальной серии: «Мы знаем, что все возможно»
Форвард «Майами» Кевин Лав после поражения от «Денвера» в 4-м матче (95:108, 1-3) напомнил, что однажды уже проигрывал с таким счетом в финальной серии.
«Мы знаем, что все возможно. Такое случалось и в финале конференции, и в финале лиги. Я уже бывал в такой ситуации.
Нужно просто выигрывать одно владением за другим. Забудьте о матче. Одно владение, одна четверть, одна половина. Нужно просто добиваться результата любой ценой», – сказал Лав.
В 2016 году Лав в составе «Кливленда» выиграл финальную серию у «Голден Стэйт», отыгравшись после 1-3.
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Если не судьи или травмы.
Счёт будет 4-1