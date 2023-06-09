Дэнни Коннорс станет генменеджером фарм-команды «Портленда»

« » объявил, что Дэнни Коннорс станет новым генеральным менеджером фарм-команды, которая будет выступать в G-лиге, а Юджин Джетер – его помощником.

Коннорс провел семь сезонов в организации. В последнее время он занимал должность кадрового аналитика команды.

Джетер является выпускником университета Портленда. Он провел 62 встречи в НБА за «Сакраменто» в 2010-2011 годах. Большая часть его карьеры проходила за границей: в Китае, Украине, Испании, Израиле и Франции.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями