Дэнни Коннорс станет генменеджером фарм-команды «Портленда»

Теги Портленд НБА G-лига Юджин Джетер Баскетбол

«Портленд» объявил, что Дэнни Коннорс станет новым генеральным менеджером фарм-команды, которая будет выступать в G-лиге, а Юджин Джетер – его помощником.

Коннорс провел семь сезонов в организации. В последнее время он занимал должность кадрового аналитика команды.

Джетер является выпускником университета Портленда. Он провел 62 встречи в НБА за «Сакраменто» в 2010-2011 годах. Большая часть его карьеры проходила за границей: в Китае, Украине, Испании, Израиле и Франции.

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