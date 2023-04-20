Чарльз Баркли: «У Таунса больше потерь, чем попаданий с игры»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что центровой «Миннесоты» не находит применения своему преимуществу в габаритах.

«Если ты являешься второй опцией в команде, должен играть соответственно. У Карла-Энтони Таунса больше потерь, чем реализованных бросков (5 потерь, 3 попадания с игры – прим.). Так не пойдет. Таунс имеет преимущество в росте, которым никак не пользуется. Оставаясь на дуге, ты не добираешь фолов и не наказываешь соперников, использующих маленькую пятерку. Твоим габаритам нет применения. Он испортил свою игру тем, что начал бросать 3-очковые», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

В серии с «Наггетс» Таунс попал лишь 8 бросков из 27 попыток и совершил 9 потерь.

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