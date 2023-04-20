Чарльз Баркли: «У Таунса больше потерь, чем попаданий с игры»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не находит применения своему преимуществу в габаритах.
«Если ты являешься второй опцией в команде, должен играть соответственно. У Карла-Энтони Таунса больше потерь, чем реализованных бросков (5 потерь, 3 попадания с игры – прим.). Так не пойдет. Таунс имеет преимущество в росте, которым никак не пользуется. Оставаясь на дуге, ты не добираешь фолов и не наказываешь соперников, использующих маленькую пятерку. Твоим габаритам нет применения. Он испортил свою игру тем, что начал бросать 3-очковые», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
В серии с «Наггетс» Таунс попал лишь 8 бросков из 27 попыток и совершил 9 потерь.
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это погоня за трешками ...свернула куда то не туда
я вот умудрился матчей 10 миннесоты посмотреть и каждый раз ору, насколько он не может принять правильное решение.
КАТ может и на дуге играть, но, действительно, эффективность его под вопросом. Игрок выдающихся способностей, просто ему до сих пор применения никак не найдут. Он не лидер, уже и эту роль с него сняли, но...