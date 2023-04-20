Чарльз Баркли: «У Таунса больше потерь, чем попаданий с игры»

Теги Денвер Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не находит применения своему преимуществу в габаритах.

«Если ты являешься второй опцией в команде, должен играть соответственно. У Карла-Энтони Таунса больше потерь, чем реализованных бросков (5 потерь, 3 попадания с игры – прим.). Так не пойдет. Таунс имеет преимущество в росте, которым никак не пользуется. Оставаясь на дуге, ты не добираешь фолов и не наказываешь соперников, использующих маленькую пятерку. Твоим габаритам нет применения. Он испортил свою игру тем, что начал бросать 3-очковые», – сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

В серии с «Наггетс» Таунс попал лишь 8 бросков из 27 попыток и совершил 9 потерь.

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12 комментариев

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Daniel Fox
Ответ Light Yagami
Какая разница, сколько он там наберёт, у команды 2 больших в старте, которые не могут дугу защищать (щас бы с двумя большими играть в 2К23). Ни минуты этой серии не смотрел, и так понятно, что "Дэнва" не вспотеют даже.
Там причина именно в Таунсе . Вам нужен супер защитный центр - вот он наздоровье. Вторая опция - есть Эдвардс , винги тоже есть. Нужен тру разыгрывающий играющий на двух половинах - наздоровье держите Конли. Тебе нужно только нападать и хорошо нападать. А по факту он завалил игру , думаю будь на месте Таунса тот же Джексон jr. или хотя бы Грэнт , они бы лучше играли. Тут он ментально завалил нападение и не вывез в защите
+20
-1
+19
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Artur Prokopchuk
Таунс в прошлом плове показал, что он игрок для регулярки , а не для важных матчей. А в этом сезоне он решил убедить всех, кто подумал, что прошлый провал был случайностью. И успешно это делает.
Теперь каждый понимает, что не будет титула или даже достойного выступления в плове от Миннесоты, пока Таунс там звезда.
Молодец, Карл-Энтони, доказал всем. Срочно на обмен. Но Волки этого не сделают, потому что это Миннесота
+20
-5
+15
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Super Objectively
я тоже не понимаю этого ..Что КАТ ,что Эмбид...начинают бросать трешки ..что за бред . а кто отскок подбирать будет ?
это погоня за трешками ...свернула куда то не туда
+9
0
+9
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Daff Rogers
КАТ точно на выход. Эвардсу с Гобером лучше по ходу
+7
-2
+5
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Klna Jislime
Ответ Super Objectively
я тоже не понимаю этого ..Что КАТ ,что Эмбид...начинают бросать трешки ..что за бред . а кто отскок подбирать будет ? это погоня за трешками ...свернула куда то не туда
Да Дэвиса тоже можно в эту компанию записать, но только он больше средние бросает дальше, с трешками немного убавил
+3
0
+3
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bodros
Ответ Artur Prokopchuk
Таунс в прошлом плове показал, что он игрок для регулярки , а не для важных матчей. А в этом сезоне он решил убедить всех, кто подумал, что прошлый провал был случайностью. И успешно это делает. Теперь каждый понимает, что не будет титула или даже достойного выступления в плове от Миннесоты, пока Таунс там звезда. Молодец, Карл-Энтони, доказал всем. Срочно на обмен. Но Волки этого не сделают, потому что это Миннесота
Да он и не игрок регулярки, это видно по количеству выходов кексов в по😂
+2
0
+2
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andrushapumba
Таунс, насколько скилловый игрок, настолько же с баскетбольной точки зрения беспросветно тупой игрок, просто нулевейшее игровое айкью от игрока который мнит себя уникальной суперзвездой.
я вот умудрился матчей 10 миннесоты посмотреть и каждый раз ору, насколько он не может принять правильное решение.
+1
0
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Abdulla
Ответ Super Objectively
я тоже не понимаю этого ..Что КАТ ,что Эмбид...начинают бросать трешки ..что за бред . а кто отскок подбирать будет ? это погоня за трешками ...свернула куда то не туда
Отскок будет брать Гобер, для какой-то модели его выменивали так рьяно...
КАТ может и на дуге играть, но, действительно, эффективность его под вопросом. Игрок выдающихся способностей, просто ему до сих пор применения никак не найдут. Он не лидер, уже и эту роль с него сняли, но...
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