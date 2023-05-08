«Так и было». Карл-Энтони Таунс вспомнил знаменитую тренировку, когда Джимми Батлер с резервистами обыграл основной состав «Миннесоты»

Центровой «Миннесоты» вспомнил знаменитую тренировку команды, когда с командой резервистов обыграл стартовую пятерку «Тимбервулвз».

«Тренировка. Так и было. Четыре игрока стартовой пятерки против Джимми, его друга Дариуса Джонсона-Одома и еще трех парней. Я брал игру на себя. Джимми много пасовал. Был момент, когда мы сцепились друг с другом. Он сказал какую-то ерунду. Я сказал какую-то ерунду в ответ. Вообще не собирался этого делать.

начал уже трястись, привычка его. Вижу, как Тибс трясется, и мне показалось, ему нравится, он как будто улыбается, понимаешь. Ему нравился весь процесс.

В итоге мы проиграли. Вроде бы они попали бросок на победу. В общем, это была быстрая такая небольшая разборка. Потом он все кричал: «Думаю, тренировка закончилась!»

На следующий день я отвел его в сторону, говорю: «Если мы хотим вместе побеждать, то мне все равно на то, что случилось вчера. Пойдут слухи – мне плевать, если мы продолжим тренироваться и идти к цели».

Новая тренировка, но сейчас мы уже все вместе играли стартовой пятеркой. Все стартеры: я, Уиггинс, Джефф [Тиг], Тадж [Гибсон] и Джимми против, кажется, 3-го состава. Мы проиграли третьему составу в 10 очков, что ли.

У нас были разногласия, но мы виделись на Матчах всех звезд, общались. Мне кажется, у нас все в порядке», – сказал Таунс в разговоре с .

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