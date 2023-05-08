«Так и было». Карл-Энтони Таунс вспомнил знаменитую тренировку, когда Джимми Батлер с резервистами обыграл основной состав «Миннесоты»

Теги Миннесота НБА Том Тибодо Пол Джордж Джимми Батлер Дариус Джонсон-Одом Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс вспомнил знаменитую тренировку команды, когда Джимми Батлер с командой резервистов обыграл стартовую пятерку «Тимбервулвз».

«Тренировка. Так и было. Четыре игрока стартовой пятерки против Джимми, его друга Дариуса Джонсона-Одома и еще трех парней. Я брал игру на себя. Джимми много пасовал. Был момент, когда мы сцепились друг с другом. Он сказал какую-то ерунду. Я сказал какую-то ерунду в ответ. Вообще не собирался этого делать.

Тибодо начал уже трястись, привычка его. Вижу, как Тибс трясется, и мне показалось, ему нравится, он как будто улыбается, понимаешь. Ему нравился весь процесс.

В итоге мы проиграли. Вроде бы они попали бросок на победу. В общем, это была быстрая такая небольшая разборка. Потом он все кричал: «Думаю, тренировка закончилась!»

На следующий день я отвел его в сторону, говорю: «Если мы хотим вместе побеждать, то мне все равно на то, что случилось вчера. Пойдут слухи – мне плевать, если мы продолжим тренироваться и идти к цели».

Новая тренировка, но сейчас мы уже все вместе играли стартовой пятеркой. Все стартеры: я, Уиггинс, Джефф [Тиг], Тадж [Гибсон] и Джимми против, кажется, 3-го состава. Мы проиграли третьему составу в 10 очков, что ли.

У нас были разногласия, но мы виделись на Матчах всех звезд, общались. Мне кажется, у нас все в порядке», – сказал Таунс в разговоре с Полом Джорджем.

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9 комментариев

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Донован хозяин НБА
Смотря на Батлера и кексовую пекарню из Миннесоты вообще не сомневался в подлинности этой истории
+17
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Кирилл
Ответ Донован хозяин НБА
Смотря на Батлера и кексовую пекарню из Миннесоты вообще не сомневался в подлинности этой истории
Только вот Джимбо почему-то никогда не рассказывал, что на следующей тренировке он со стартерами тоже проиграл 3-му составу )

И теперь вопрос: что там за 3-й состав такой был, что они на тренировке разбирали всех без разбору ?)
+6
0
+6
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софочка
Ответ Кирилл
Только вот Джимбо почему-то никогда не рассказывал, что на следующей тренировке он со стартерами тоже проиграл 3-му составу ) И теперь вопрос: что там за 3-й состав такой был, что они на тренировке разбирали всех без разбору ?)
Джимбо и не рассказывал про тренировку, где с 3-им составом обыграл Таунса и старт
+4
0
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haibr
Джордан будучи президентом Шарлот разматывал один на один стартеров своей команды. Джимбо с Длигерами основу Миннесоты. Гарнет клад на руках всех центровых своей команды. Как говорится раньше и пить умели, и играть умели. Сейчас ни пить, ни играть не могут.
+5
-3
+2
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Tim Timson
у Джимбо только и есть рассказы такие, а взглянуть на составы где он был до Майами и задаёшься вопросом, а какого Хуанхэ ты до сих пор не чемпион?))
+1
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Райли Карри
Ответ Кирилл
Только вот Джимбо почему-то никогда не рассказывал, что на следующей тренировке он со стартерами тоже проиграл 3-му составу ) И теперь вопрос: что там за 3-й состав такой был, что они на тренировке разбирали всех без разбору ?)
Никита, Стас, Гена, Turbo и Дюша Метёлкин
+1
0
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Volland
Ответ haibr
Джордан будучи президентом Шарлот разматывал один на один стартеров своей команды. Джимбо с Длигерами основу Миннесоты. Гарнет клад на руках всех центровых своей команды. Как говорится раньше и пить умели, и играть умели. Сейчас ни пить, ни играть не могут.
История Скалабрини про Гарнета с Биг Бейби в самолета самая крутая. "I’m the alpha dog in this team!!!”
+1
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bodros
Ответ Tim Timson
у Джимбо только и есть рассказы такие, а взглянуть на составы где он был до Майами и задаёшься вопросом, а какого Хуанхэ ты до сих пор не чемпион?))
А что же там за составы такие были? Престарелые Уэйд с Мятным (да и то 2-0 вели против Селтикс, пока Рондо не сломался). Потом впервые за долгое время вывел кексов из Миньки в п/о, потом была Фила и безумная треха Кавая в 7 игре…🤷‍♂️
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Tim Timson
у Джимбо только и есть рассказы такие, а взглянуть на составы где он был до Майами и задаёшься вопросом, а какого Хуанхэ ты до сих пор не чемпион?))
Так его везде за полноценную звезду не считали.Давали мяч в лучшем случае как 3 ей опции.
А так фила сказочные, конечно.
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