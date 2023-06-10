Никола Йокич: «Новак Джокович написал мне. Он не солгал»

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович сдержал обещание и написал ему сообщение.

«Он действительно написал мне. Да, он написал мне. Он не солгал.

Он великолепен в своем виде спорта и каждый раз творит историю. Возможно, он один из лучших в истории, если не лучший. У него есть прекрасная возможность выиграть еще один титул, он просто потрясающий спортсмен.

Для меня большая честь иметь такого соотечественника, который представляет нас в мире. Думаю, что в Сербии счастливы, что он наш соотечественник», – сказал Йокич.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от кубка! ⏳🏆 Йокич и Гордон внезапно махнулись ролями

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!