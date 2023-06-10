Никола Йокич: «Новак Джокович написал мне. Он не солгал»

Теги Денвер Новак Джокович НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович сдержал обещание и написал ему сообщение.

«Он действительно написал мне. Да, он написал мне. Он не солгал.

Он великолепен в своем виде спорта и каждый раз творит историю. Возможно, он один из лучших в истории, если не лучший. У него есть прекрасная возможность выиграть еще один титул, он просто потрясающий спортсмен.

Для меня большая честь иметь такого соотечественника, который представляет нас в мире. Думаю, что в Сербии счастливы, что он наш соотечественник», – сказал Йокич.

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7 комментариев

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Марсель Объелся
Не могу даже представить, что будет в Сербии, если завтра Джокович возьмет рекордный 23-й шлем, а в понедельник Йокич возьмет перстни и МВП финала НБА
+25
-1
+24
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Максим Тарасов
Ответ Марсель Объелся
Не могу даже представить, что будет в Сербии, если завтра Джокович возьмет рекордный 23-й шлем, а в понедельник Йокич возьмет перстни и МВП финала НБА
После этих слов в сербских спортбарах начался сущий кошмар)
+6
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Радость Ди Мария
/ Думаю, что в Сербии счастливы, что он наш соотечественник /

С Йокичем походу тоже счастливы. Югославы давно здорово играют в баскет.
+1
0
+1
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Vova Jmur
Ответ Марсель Объелся
Не могу даже представить, что будет в Сербии, если завтра Джокович возьмет рекордный 23-й шлем, а в понедельник Йокич возьмет перстни и МВП финала НБА
Косово себе вернут
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