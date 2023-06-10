Никола Йокич: «Мне нравится, что никто в команде не расслабляется. Нам все еще нужна одна победа»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о подходе команды, которая в пятницу одержала третью победу в финальной серии НБА с «Майами» (108:95, 3-1).

«Нам все еще нужна одна победа. Мы в процессе, нам нужно взять еще один матч.

Мне нравится, что никто в команде не расслабляется. Мы не удовлетворены, не успокоились. Мы все еще отчаянные ребята. Мы жаждем этого. Я радуюсь, что парни не расслабляются», – признался Йокич.

Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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2 комментария

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Кирилл Павлюченко
Парни не расслабляются...такое впечатление, что "парни" и не напрягаются особо. Весьма рутинно забирают финал.
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