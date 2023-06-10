Никола Йокич: «Мне нравится, что никто в команде не расслабляется. Нам все еще нужна одна победа»
Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о подходе команды, которая в пятницу одержала третью победу в финальной серии НБА с «Майами» (108:95, 3-1).
«Нам все еще нужна одна победа. Мы в процессе, нам нужно взять еще один матч.
Мне нравится, что никто в команде не расслабляется. Мы не удовлетворены, не успокоились. Мы все еще отчаянные ребята. Мы жаждем этого. Я радуюсь, что парни не расслабляются», – признался Йокич.
Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
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