Центровой «Денвера» рассказал о подходе команды, которая в пятницу одержала третью победу в финальной серии с « » (108:95, 3-1).

«Нам все еще нужна одна победа. Мы в процессе, нам нужно взять еще один матч.

Мне нравится, что никто в команде не расслабляется. Мы не удовлетворены, не успокоились. Мы все еще отчаянные ребята. Мы жаждем этого. Я радуюсь, что парни не расслабляются», – признался Йокич.

Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆