Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун отдал должное команде, которая в ответственный момент четвертого матча финала с «Майами» (108:95, 3-1) справилась без своего лидера .

В четвертой четверти «Наггетс» провели более пяти минут без Йокича, который присел на скамейку с пятью фолами.

«Уже в четырех раундах – против «Миннесоты», «Финикса», «Лейкерс», а теперь и « » – наша скамейка в целом проделала отличную работу. По ходу всего сезона те моменты, когда Никола не играл – это была своего рода лотерея. Иногда ты смотришь на игру вот так (прикрыл глаза руками – Sports.ru).

Возможно, наше нападение смотрелось не так красиво, как с Николой, но когда пять парней выходят и защищаются, это ключ к тому, чтобы команда играла хорошо», – заявил .

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆