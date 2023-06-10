Майкл Мэлоун: «Минуты, которые «Денвер» проводит без Йокича – это лотерея. Сегодня мы справились хорошо»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун отдал должное команде, которая в ответственный момент четвертого матча финала НБА с «Майами» (108:95, 3-1) справилась без своего лидера Николы Йокича.

В четвертой четверти «Наггетс» провели более пяти минут без Йокича, который присел на скамейку с пятью фолами.

«Уже в четырех раундах – против «Миннесоты», «Финикса», «Лейкерс», а теперь и «Майами» – наша скамейка в целом проделала отличную работу. По ходу всего сезона те моменты, когда Никола не играл – это была своего рода лотерея. Иногда ты смотришь на игру вот так (прикрыл глаза руками – Sports.ru).

Возможно, наше нападение смотрелось не так красиво, как с Николой, но когда пять парней выходят и защищаются, это ключ к тому, чтобы команда играла хорошо», – заявил Майкл Мэлоун.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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3 комментария

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Wh1speR
Ответ Arti22
Найс унизил остальную часть команды
Звучало мб и грубовато, но все знают, насколько Йокич системообразующий игрок для атаки Денвера, "остальная часть команды" в том числе. Не думаю, что кто-то сильно обиделся
+4
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Артем Кузнецов
Ответ Arti22
Найс унизил остальную часть команды
Наоборот, похвалил. Указал - в регулярке без Йокича лотерея, а в ПО команда собралась и можно рассчитывать на скамейку в каждом матче.
+3
0
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