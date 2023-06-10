Никола Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал за один плей-офф 500 очков, 250 подборов и 150 передач

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич по итогам четвертого матча финальной серии НБА с «Майами» (108:95, 3-1) установил статистический рекорд.

Йокич стал первым в истории НБА, кто набрал за один плей-офф как минимум 500 очков, 250 подборов и 150 передач.

В пятницу на счету серба 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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9 комментариев

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boller_73
Эмбиид, как дела?
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Tim Timson
это притом что счета 4-1, 4-2, 4-0...3-1)
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Moon Man
Канеш столько дрьма говорящие головы про Наггетс скинули за последние 3 года:

Йокич - худший МВП (двухкратный МВП), ноль в защите, стат-паддер, не может поднять игру в плей-офф и другая ересь которую вещали всякие Перкинсы и Райты

Мюррей - звезда баббла, не может попасть на олл-стар, не может быть второй звездой чемпиона

МПЖ - один из худших контрактов в лиге, травматик, тянет команду вниз

Гордон - баст, ничего кроме данков не может, тоже с переплаченым контрактом

КСП - пришел в команду только как сброс контракта Бартона, обмен все считали провалом от Денвера, без Леброна не могет

Бр. Браун - никто не дал контракта после того как он был объективно лучшим игроком Нетс в серии с Бостоном

Мэлоун - все хотят его уволить, называют плохим коучем типо Дока, который чисто выезжает на Йокиче

И Денвер в одной игре до чемпионства... Они заслужили
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Ali Rzayev
Это год Джокович и Йокича 👍
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Budabuda
Ответ milya ololo
у Эмбиида все супер он MVP регулярного сезона. не переживайте.
спроси у эмбида: обменял бы он своё МВП на гайку?
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Рустам Гарипов
Ответ pops_79
эх, пропукал похоже свой средний трипл-дабл
в след. игре еще может наверстать
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