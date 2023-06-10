Центровой «Денвера» по итогам четвертого матча финальной серии с « » (108:95, 3-1) установил статистический рекорд.

Йокич стал первым в истории НБА, кто набрал за один плей-офф как минимум 500 очков, 250 подборов и 150 передач.

В пятницу на счету серба 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆