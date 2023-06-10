Никола Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал за один плей-офф 500 очков, 250 подборов и 150 передач
Центровой «Денвера» Никола Йокич по итогам четвертого матча финальной серии НБА с «Майами» (108:95, 3-1) установил статистический рекорд.
Йокич стал первым в истории НБА, кто набрал за один плей-офф как минимум 500 очков, 250 подборов и 150 передач.
В пятницу на счету серба 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Йокич - худший МВП (двухкратный МВП), ноль в защите, стат-паддер, не может поднять игру в плей-офф и другая ересь которую вещали всякие Перкинсы и Райты
Мюррей - звезда баббла, не может попасть на олл-стар, не может быть второй звездой чемпиона
МПЖ - один из худших контрактов в лиге, травматик, тянет команду вниз
Гордон - баст, ничего кроме данков не может, тоже с переплаченым контрактом
КСП - пришел в команду только как сброс контракта Бартона, обмен все считали провалом от Денвера, без Леброна не могет
Бр. Браун - никто не дал контракта после того как он был объективно лучшим игроком Нетс в серии с Бостоном
Мэлоун - все хотят его уволить, называют плохим коучем типо Дока, который чисто выезжает на Йокиче
И Денвер в одной игре до чемпионства... Они заслужили