Самсон Руженцев о матче с Беларусью: «Поражения мотивируют»

Форвард ЦСКА и сборной России Самсон Руженцев отреагировал на поражение от команды Беларуси (80:83) в товарищеском матче.

«Конечно, мы хотели выиграть. Но, думаю, что ничего страшного не произошло. У нас молодая команда.

Когда ты выигрываешь, то думаешь, что у тебя все хорошо. Что мы все - молодцы, все классно. А когда проигрываешь, то обращаешь внимание на то, почему ты проиграл, много анализируешь. Ты стремишься стать лучше. Мне кажется, больше мотивации придает», – заявил Руженцев.

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