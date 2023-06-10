Зоран Лукич: «Поражение может дать больше, чем победа»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги товарищеского матча с командой Беларуси (80:83).

– Какие цели стояли перед вами, и как вы можете оценить результат игры?

– Конечно, нельзя сказать, что поражение приятно. С другой стороны, сегодня мы дали возможность всем ребятам получить игровое время. А также стало понятнее, что я могу ожидать от каждого игрока. Пожалуй, это было для меня ключевым. К сожалению, были моменты спада игры – мы будем анализировать, почему они возникали.

– У вас уже появляется понимание того, как комбинировать игроков?

– Да, конечно. К следующему матчу мы проведем коррекцию игрового состава, а потом, после этих двух игр, будем делать выводы на ближайшее будущее. В данный момент очень рано о них говорить.

– Как будете готовиться ко второй игре?

– Как к любой другой. Несмотря на то, что поражение неприятно, особенно дома. Но на определенном этапе оно может научить большему, нежели победа. Надо пользоваться этим моментом, чтобы понять, смотреть и анализировать, почему так произошло.

– На открытой тренировке вы подчеркивали важность взаимопонимания и «химии» между игроками. Она сегодня присутствовала в сборной?

– Возможно, это один из ключевых вопросов. В какой-то момент она потерялась. Когда команда начинает проигрывать, приходится нелегко – тогда коммуникация сохраняется, но в ней уже не хватает чего-то существенно важного.

– У соперников оно было?

– Соперники выглядели более энергичными, чем мы. Последние минуты наша команда играла на максимум, но этого не хватило, чтобы сравнять счет и одержать победу. Не могу сказать, что энергии было недостаточно, просто ее оказалось не больше, чем у белорусов. Как бы то ни было, я не хотел отказываться от принципа давать каждому игроку шанс выйти на паркет и показать свой максимум. Именно это сегодня нужно для того, чтобы увидеть потенциал отдачи в будущем.

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