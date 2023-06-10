Филипп Гафуров: «Самое крутое, что может быть – это играть за сборную России»

Форвард сборной России Филипп Гафуров поделился впечатлениями от товарищеской встречи с командой Беларуси (80:83).

Игрок ЦСКА стал самым результативным игроком в составе россиян. Проведя на площадке менее 19 минут, он набрал 19 очков.

– Это ваш первый матч за сборную Лукича, в котором вы стали самым результативным игроком в российской команде. Как себя ощущаете?

– Самое крутое, что может быть – это играть за сборную России. Поэтому я очень рад, что мне удалось дебютировать. Я показал в нападении все, что умею лучше всего, и это получилось. Да, не все так гладко, и в защите есть ошибки – мы их разберем, есть над чем работать, и это самое главное.

– Вы эффектно проявили себя в связке с Александром Щербеневым, подарив надежду команде и набрав за пару минут восемь очков. В сборной удалось наладить взаимопонимание друг с другом?

– Всегда можно о чем-то договориться на площадке, предложить ту или иную комбинацию. Мы тренируемся достаточное количество времени, чтобы понимать, кто что умеет лучше всего. Например, парни ожидают от меня быстрого входа, они к этому уже готовы. Нет ничего сложного решить что-то в моменте.

– Как вы готовились к своему первому матчу в сборной Лукича? Волновались?

– Я стараюсь не волноваться, потому что это отнимает очень много эмоций и сил перед игрой, от стресса перегораешь. Поэтому я всегда настраиваюсь на игру как на обычную тренировку – в таком случае все воспринимается легче.

– Чего команде не хватило для победы в сегодняшнем матче?

– Сложно сказать, ведь это была первая игра. Мы посмотрим запись и разберем ошибки – их было достаточно, в том числе в защите, потому что все идет от защиты.

– Какой момент стал для вас самым запоминающимся в этой игре?

– Начало третьей четверти, когда я сделал быстрый вход, мне дали пас, и я забил сверху.

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер