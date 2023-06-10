В среду форвард «Нового Орлеана» и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь. Вскоре после этого звездный баскетболист оказался в эпицентре скандала.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила Уильямсона в измене.

Чуть позже появилась и третья женщина, которая утверждает, что она встречалась с Зайоном даже после того, как его девушка забеременела.

В пятницу Уильямсон пожертвовал 250 000 долларов на новую школьную форму детям. Во время церемонии в честь этого события выступил отчим звезды НБА.

«Это мой сын, и я люблю его… Верьте лишь половине того, что видите, и ничему из того, что слышите.

Я на 100% поддерживаю своего сына», – произнес отчим Зайона.

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