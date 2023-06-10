Отчим Зайона Уильямсона: «Верьте лишь половине того, что видите, и ничему из того, что слышите»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь. Вскоре после этого звездный баскетболист оказался в эпицентре скандала.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила Уильямсона в измене.

Чуть позже появилась и третья женщина, которая утверждает, что она встречалась с Зайоном даже после того, как его девушка забеременела.

В пятницу Уильямсон пожертвовал 250 000 долларов на новую школьную форму детям. Во время церемонии в честь этого события выступил отчим звезды НБА.

«Это мой сын, и я люблю его… Верьте лишь половине того, что видите, и ничему из того, что слышите.

Я на 100% поддерживаю своего сына», – произнес отчим Зайона.

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6 комментариев

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Savardus
Если верить только половине того, что мы видим, то Зайон весит всего лишь 70 кг?
+15
-1
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The_Enot
Открыт новый персонаж отчим Зайона, ждем когда напишет на Спортсе.
+12
0
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serginn
Звучит как статус из контакта.
+3
-1
+2
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Павел Смирнов
Всё-таки нет газировки в ванной???
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Insamo217
Вспомнилось легендарное "Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит."
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Jerry Rodrogha
Ответ Павел Смирнов
Всё-таки нет газировки в ванной???
В слив утекла
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