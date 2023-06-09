Зайон Уильямсон пожертвовал 250 000 долларов на новую школьную форму детям

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон совершил пожертвование в размере 250 000 долларов.

Деньги пойдут на новую школьную форму для детей, которым пришлось сменить образовательное учреждение.

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4 комментария

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badaboom
Чертов школьный наркоман!
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Tim Timson
правильно, а то порнодивы сейчас отожмут все)
+3
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Light Yagami
Зайон Уильямсон пожертвовал 250 000 долларов на новую школьную форму порноактрисам.
+2
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Streetbor
на фото полкоманды Зайонов. Бигмак делает свое дело
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