Зайон Уильямсон пожертвовал 250 000 долларов на новую школьную форму детям
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон совершил пожертвование в размере 250 000 долларов.
Деньги пойдут на новую школьную форму для детей, которым пришлось сменить образовательное учреждение.
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