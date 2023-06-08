«Ты лжец». Порноактриса обвинила Зайона Уильямсона в измене

Теги происшествия светская хроника Новый Орлеан НБА фото соцсети девушки и спорт Зайон Уильямсон Баскетбол

Порноактриса обвинила Зайона Уильямсона в измене.

В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

«Поздравляю, Зайон Уильямсон, рада за вас. Похоже, у тебя была девушка и ты спал с другими женщинами за моей спиной. Зайон Уильямсон, ты лжец.

Я столько раз позволяла тебе трахать меня без презерватива, и теперь ты так поступаешь со мной. Я мотивировала тебя вернуться в форму, я позволяла тебе трахать меня всеми возможными способами и снимать меня на телефон, и ты оплодотворил эту малобюджетную порнозвезду.

Тест ДНК, или с меня хватит», – написала Миллс в соцсети.

Также девушка опубликовала несколько фотографий своей переписки с Уильямсоном.

А почему Зайон косолапит?

 

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46 комментариев

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чсв уолла
"ты спал с другими женщинами за моей спиной." - пожаловалась порноактриса
+109
-7
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alpinist
Что эта спортивная новость делает на нашем порносайте?
+45
-4
+41
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Undrey
набухалась и давай шмалять) но за подробности лайк)
+28
-2
+26
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Birdman NBA
Ответ чсв уолла
"ты спал с другими женщинами за моей спиной." - пожаловалась порноактриса
Испугалась зппп. Она та все анализы если надо предоставит, а вот предоставит ли такие Зайон....
+23
0
+23
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Anttii
Похоже что Зайон живёт по 5-и правилам раввина Зильбермана, и «хорошо поиграть в баскетбол» не одно из них.
+21
-2
+19
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igor nn
Ответ чсв уолла
"ты спал с другими женщинами за моей спиной." - пожаловалась порноактриса
Она ему без защиты давала..То есть доверяла..Они же проверяются все перед съемками...А он за ее спиной присовывал..и еще неизвестно скольким))За здоровье боится
+18
0
+18
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йозе марино
какой смешной заголовок 😁, жить надо так чтоб тебя пронактриса обвиняла в измене)
+16
0
+16
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Cube Litening C:68X
Не,тут даже не межрасовое, расходимся..😁
+7
0
+7
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uncledrew
Это еще один ребенок от Блейка, надо идти к Малахову
+7
-1
+6
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banderos
Он жрец
+6
0
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Jon Snow
Окей гугл
+5
0
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Maski
драфт 2019 с каждым днем все легендарней)
+5
0
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Birdman NBA
Ответ Локоть Артеста
Так он ее не наградил триппером, силифисом или ещё какой-нибудь гадостью. Обидно ей стало что Зайон выбрал другую девушку.
Она буквально в твиттере написала, что он м***к потому что рисковал её здоровьем
+4
0
+4
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ZamoRano
Ответ Великий Алонсо
У него огромный наверное 🍆 😌😌😌
Не минусуйте ее, она девушка) ей можно
+3
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йозе марино
вот как он травмировал своё сухожилие 😁
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Tim Timson
почему Зайон не похудел?)
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Sergio19882007
Ответ scorp19
Насколько крут Никола Йокич, после того как осознаёшь что он ещё и чел правильный, не замешен в какой-либо грязи как эти звёздочки Зионы, Моранты.
При чем Йокич? Как будто все остальные игроки лиги в чем то замешаны)
+5
-2
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STB
Ей зачем тест ДНК? Чтобы проверить, что ребёнок - не от неё?)
+6
-4
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Light Yagami
Ответ Forza
загуглил я эту порноактрису и могу сказать, что вкусы у Зайона ОЧЕНЬ специфичны.
Да не, красивая баба, в теле, но, как тут уже верно заметили, нужен достойный член, чтобы удовлетворить такую мадам. У Заёна там всё в порядке, видимо.
+3
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<~Inter~>
Ответ Локоть Артеста
Охренеть. Зайон наверняка просто куролесил с ней, а она уже гостей на свадьбу пригласила😄😅 Смысл этой тирады скорее всего таков: Денег дай, не то заяву на тебя напишу.
Так он ее подставил в определенном смысле. В её индустрии все следят за здоровьем и регулярно проверяются, а Закон вряд ли о подобном думает
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Локоть Артеста
Охренеть. Зайон наверняка просто куролесил с ней, а она уже гостей на свадьбу пригласила😄😅 Смысл этой тирады скорее всего таков: Денег дай, не то заяву на тебя напишу.
+4
-2
+2
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bengalsckyzh
Ашалеть... Мать их...
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SopTecret
порноактриса говорит о том, что мужик трахался с кем-то ещё. иронично
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Kikir
Погодите... И та и та порноактрисы? Зайон, что с тобой не так?))
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Сергей Носков
Ответ Cube Litening C:68X
Острая тема..😁
скорее глубокая
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