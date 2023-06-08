Порноактриса обвинила Зайона Уильямсона в измене.

В среду форвард «Нового Орлеана» и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

«Поздравляю, Зайон Уильямсон, рада за вас. Похоже, у тебя была девушка и ты спал с другими женщинами за моей спиной. Зайон Уильямсон, ты лжец.

Я столько раз позволяла тебе трахать меня без презерватива, и теперь ты так поступаешь со мной. Я мотивировала тебя вернуться в форму, я позволяла тебе трахать меня всеми возможными способами и снимать меня на телефон, и ты оплодотворил эту малобюджетную порнозвезду.

Тест ДНК, или с меня хватит», – написала Миллс в соцсети.

Также девушка опубликовала несколько фотографий своей переписки с Уильямсоном.

А почему Зайон косолапит?