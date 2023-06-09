«Чертов сексуальный наркоман». Еще одна девушка обвинила Зайона Уильямсона в измене

Теги происшествия светская хроника Новый Орлеан НБА фото девушки и спорт Зайон Уильямсон Баскетбол

В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

Чуть позже появилась и третья женщина, которая утверждает, что она встречалась с Зайоном даже после того, как его девушка забеременела.

Ями Тэйлор согласно профилю в соцсетях является «консультантом по роскошной жизни». Она обвинила звездного баскетболиста НБА в том, что он ее использовал.

«Почему у меня тоже не появились мои Bentayga и Richard Mille прошлым летом? Зайон, это потому что я не разрешаю тебе записывать меня на видео? Я никогда не устраивала для тебя секс втроем, меня никогда не было на OnlyFans и PornHub, так что, наверное, ты просто поиграл со мной. Наверное, у меня никогда не было шанса, ты чертов сексуальный наркоман», – написала Тэйлор.

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Фото: Ями Тэйлор

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43 комментария

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Insamo217
ппц, они все как будто под копирку) Зайон по ходу сам уже запутался кого он трахал
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callado73@gmail.com
является «консультантом по роскошной жизни» - интересная работа у девахи
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Archer_Great
Ответ Vanila Panda
боже, почему эти стучатели мячом такие дебилы?
У большинства "три класса" образования, потом понимают, что баскет - это единственное, что может им помочь, забивают на учебу, нафига она им, если в колледж тебя возьмут по спортивной стипендии, а оттуда через годик можно и свалить. Или сразу свалить в какую-нибудь лигу вшивенькую, бабки зарабатывать. Фильм "Тренер Картер" очень показателен в этом плане
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Archer_Great
Консультант по роскошной жизни, похоже, полный адепт бодипозитива, раз выкладывает фото, на которых тонет в собственных ляжках
+18
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Милостивый Государь
Ответ Archer_Great
Консультант по роскошной жизни, похоже, полный адепт бодипозитива, раз выкладывает фото, на которых тонет в собственных ляжках
это альтернативный латина-стандарт красоты. чем больше жопа, тем лучше.
+15
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Vanila Panda
боже, почему эти стучатели мячом такие дебилы?
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Донован хозяин НБА
Ответ Влад Баулин
чувак сидит на скамейке, в свободное время трахает все что движется, дарит бентли за секс, как же хорошо устроился
С таким образом жизни все это счастье закончится вместе с окончанием контракта и карьеры, когда бабло за пару лет испарится
+16
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Analjinn
Зайон не похож на того кто может себе отказать в удовольствии.
+9
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Влад Баулин
чувак сидит на скамейке, в свободное время трахает все что движется, дарит бентли за секс, как же хорошо устроился
+8
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serginn
Всё это пыль, его сердце принадлежит Макдональдсу.
+8
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uncledrew
зачем это все, если нельзя трахать порнозвезд и стволы в стриме показывать)) 2019 драфт лучший))
+6
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Антон
Какая лепёха. Зайон сразу клюнул.
+6
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mephist13
ходят легенды, что Уилт Чемберлен за свою карьеру проконсультировался с 20 тысячами разных консультантов по роскошной жизни

а тут просто зависть какая-то, что другая получила Бентли, а она - нет, видимо, плохо консультировала, на курсы повышения квалификации сходила бы что ли
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Archer_Great
Ответ MVG
ахахаха. может девушки со спортса тоже что нибудь про Зайона напишут?)))
ща флешмоб начнется в твиттерах, походу)
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чсв уолла
Что за наезд, Зайон просто брал консультации по роскошной жизни
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genghizsrk
перспективным оказался драфт 2019 года
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boller_73
Судя по фото всех девушек(и жены), они всё сестры .
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Kazachok__
Ответ Light Yagami
>ты чертов сексуальный наркоман», – написала Тэйлор. А почему она пытается его зашэймить этим? Ладно там на постсовке еще прокатит, ибо люди отсталые и реально не понимают, что алкоголик, наркоман, сексоголик и т.п. — это зависимый, больной человек, который нуждается в лечении, а не гнобить его за это. В общем, идёт лесом эта жаба.
Казалось бы, новость про разгульный образ жизни нескольких афроамериканцев, но ты на ровном месте проехался оскорблениями по людям "постсовка". И наверняка считаешь себя лучше большинства
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Матвей Дойников
Ответ Kazachok__
Казалось бы, новость про разгульный образ жизни нескольких афроамериканцев, но ты на ровном месте проехался оскорблениями по людям "постсовка". И наверняка считаешь себя лучше большинства
Совок приплетен, его день прожит не зря
+5
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Archer_Great
Ответ serginn
Всё это пыль, его сердце принадлежит Макдональдсу.
KFC уан лав!
+4
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Призрак Джона Готти
Ответ Милостивый Государь
это альтернативный латина-стандарт красоты. чем больше жопа, тем лучше.
Скорее, это стереотипная негритянская задница. Латинки чаще подтянутые.
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Милостивый Государь
ну, не только наггетсы и бургеры любит парень...
+3
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Archer_Great
Ответ Донован хозяин НБА
С таким образом жизни все это счастье закончится вместе с окончанием контракта и карьеры, когда бабло за пару лет испарится
не он первый и не он последний, таких Ламаров Одомов было и будет много - и имя им Легион))
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Александр Максаков
Он что им, жениться обещал? Они что, были уверены в своей эксклюзивности? Что-то сомневаюсь
+2
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Viacheslav Ivanov
Что Морайя, что эта Ями, вкус у парня специфический, конечно)
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