«Чертов сексуальный наркоман». Еще одна девушка обвинила Зайона Уильямсона в измене

В среду форвард «Нового Орлеана» и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

Чуть позже появилась и третья женщина, которая утверждает, что она встречалась с Зайоном даже после того, как его девушка забеременела.

Ями Тэйлор согласно профилю в соцсетях является «консультантом по роскошной жизни». Она обвинила звездного баскетболиста НБА в том, что он ее использовал.

«Почему у меня тоже не появились мои Bentayga и Richard Mille прошлым летом? Зайон, это потому что я не разрешаю тебе записывать меня на видео? Я никогда не устраивала для тебя секс втроем, меня никогда не было на OnlyFans и PornHub, так что, наверное, ты просто поиграл со мной. Наверное, у меня никогда не было шанса, ты чертов сексуальный наркоман», – написала Тэйлор.

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Фото: Ями Тэйлор