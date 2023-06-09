«Чертов сексуальный наркоман». Еще одна девушка обвинила Зайона Уильямсона в измене
В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.
Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.
Чуть позже появилась и третья женщина, которая утверждает, что она встречалась с Зайоном даже после того, как его девушка забеременела.
Ями Тэйлор согласно профилю в соцсетях является «консультантом по роскошной жизни». Она обвинила звездного баскетболиста НБА в том, что он ее использовал.
«Почему у меня тоже не появились мои Bentayga и Richard Mille прошлым летом? Зайон, это потому что я не разрешаю тебе записывать меня на видео? Я никогда не устраивала для тебя секс втроем, меня никогда не было на OnlyFans и PornHub, так что, наверное, ты просто поиграл со мной. Наверное, у меня никогда не было шанса, ты чертов сексуальный наркоман», – написала Тэйлор.
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Фото: Ями Тэйлор
а тут просто зависть какая-то, что другая получила Бентли, а она - нет, видимо, плохо консультировала, на курсы повышения квалификации сходила бы что ли