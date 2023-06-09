В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

Позже девушка написала о том, что не удивлена плохой форме звезды НБА.

«Твоя ванная была заполнена бутылками и банками от газировки, неудивительно, что ты толстый и не в форме.

Да пошел ты, . Я устала быть милой, ты сделал мне больно и унизил меня!!!» – пишет Морайя.

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