Порнозвезда Морайя Миллс: «У Зайона вся ванная заполнена газировкой. Неудивительно, что он толстый»
В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.
Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.
Позже девушка написала о том, что не удивлена плохой форме звезды НБА.
«Твоя ванная была заполнена бутылками и банками от газировки, неудивительно, что ты толстый и не в форме.
Да пошел ты, Зайон Уильямсон. Я устала быть милой, ты сделал мне больно и унизил меня!!!» – пишет Морайя.
«Обувь – это просто обувь, пока ее никто не надел». Бен Аффлек прикасается к величию Джордана в фильме «Air»
Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама
А травмы просто неудачное стечение обстоятельств
если человек - бизнесмен, деловое лицо, вращающееся в каких-то серьезных верхах, вряд ли такое будет возможно, да. И к тому же крайне мала вероятность того, что такой человек - вчерашний школьник, получивший внезапно богатство.
но в случае Зайона...обычный оболтус, получивший сразу много бабла. Таких было завались и будет много еще)
От обидевшейся женщины )))