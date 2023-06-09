Порнозвезда Морайя Миллс: «У Зайона вся ванная заполнена газировкой. Неудивительно, что он толстый»

Теги происшествия Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

В среду форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене.

Позже девушка написала о том, что не удивлена плохой форме звезды НБА.

«Твоя ванная была заполнена бутылками и банками от газировки, неудивительно, что ты толстый и не в форме.

Да пошел ты, Зайон Уильямсон. Я устала быть милой, ты сделал мне больно и унизил меня!!!» – пишет Морайя.

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22 комментария

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Гол в девятину
Это более реалистично, чем вся эта ахинея от Пеликанов и агентов, через ручных журналистов, что дескать Зайон все осознал и теперь как никогда следит за своей формой.

А травмы просто неудачное стечение обстоятельств
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Вечно в бане
Друг, после вчерашней новости, ознакомился с творчеством данной актрисы. Говорит, уж не ей кого-то другого, жирным называть.
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гилберт
Это же надо умудриться изменить порнозвезде со своей девушкой!
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оле - топ юрген - клоп
Обиженную женщину теперь не остановишь, лить будет как из ведра
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ubber
Газировка и без сахара бывает, нужно верить в Зайона.
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Consistency
Драфт 2019 воистину великий. Один бестолковый попрыгунчик то избивает подростка, то светит стволом, то опять светит стволом после грандиозного скандала и дисквалификации, другой за четыре года игр сыграл меньше чем на полтора сезона, жрет как не в себя и влип в историю с порнозвездой после того, как обрюхатил подружку на 7 лет старше себя. Получающий в челюсть Джордан Пул с его контрактом и отрицательным баскетбольным IQ скоро будет выглядеть успехом на их фоне😂
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Freddy Durst
Больше фактов !!!!!
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Локоть Артеста
Понеслось по трубам. Учитывая что Зайон поглощает еду, колу как пылесос и больше лечится чем играет, ему недолго осталось. Второго Баркли не будет.
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Sanan1908
Ответ оле - топ юрген - клоп
Обиженную женщину теперь не остановишь, лить будет как из ведра
Она уже второй день нон-стоп пишет твиты про Зайона😂 и при этом говорит якобы в 2019 закончила карьеру , но на онлики регулярно сидит 😂
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Archer_Great
Ответ Evgeniy 72
Ну ХЗ, мультимиллионер закидывает ванну упаковками от Колы, как по мне тут ничего реалистичного нет. И неясно, про какой период говорит брошенная женщина, а ты уже выводы делаешь.
Мультимиллионер мультимиллионеру рознь.
если человек - бизнесмен, деловое лицо, вращающееся в каких-то серьезных верхах, вряд ли такое будет возможно, да. И к тому же крайне мала вероятность того, что такой человек - вчерашний школьник, получивший внезапно богатство.
но в случае Зайона...обычный оболтус, получивший сразу много бабла. Таких было завались и будет много еще)
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Archer_Great
О, а вот и начало разговор за антропометрию Зайончика. Классический ход не за горами, походу))
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Райли Карри
Почему нет тэга для Морайи Миллс на спорце?!
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Михаил Галкин
Где комментарии от беременной девушки Зайона???
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Stephan Carrypenko
Унизил ее , в каком смысле ?! В контексте измены с супругой тли с учетом предпочтений ?
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йозе марино
вот это удар уже ниже пояса))
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гилберт
Ну как бэ не удивила.
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mmike
Признайтесь, обновляете же ленту в ожидании третьего Евангелия о Законе?
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rigobersong
Она кстати с русским актером в фильме снималась:))
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kolyan#15
Утечка инфы откуда не ждали)))
От обидевшейся женщины )))
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